Dans l'enfer des embouteillages quotidiens d'Ajaccio : une heure pour faire 14 kilomètres

Son téléphone sonne. « On n’est pas encore arrivé, je te le dis », s'exaspère sa collègue à travers les enceintes bluetooth, quelques voitures plus loin. « Jeudi on essaye par en bas », propose Xaviera peu convaincue. Elle a déjà fait le test, si elle prend la route normale, elle perd 15 minutes. Mètre par mètre, la file de voitures avance avant de se retrouver, de nouveau, sur la route territoriale 20. L’école est à 4 kilomètres et Xaviera roule depuis 30 minutes. Elle fait le calcul : « à pied on irait plus vite ». Une main sur le volant, le regard dans le rétroviseur elle confie réfléchir à trouver un travail plus proche de chez elle. Soudain, la situation se débloque.



Au rond-point de Baleone, la voie est libre. Deux kilomètres de pure liberté, sans s’arrêter, les vitres ouvertes pour plus de sensations. Deux kilomètres à 50 kilomètres par heure avant que l’aiguille ne rechute et n’affiche 0. Retour à la file indienne, pare-chocs contre pare-chocs. Xaviera « n’y fait même plus attention », elle connaît chaque centimètre carré de goudron et sait où ça roule et où ça embouteille. « À partir de maintenant c’est l’enfer, on rentre dans la Rocade », annonce-t-elle. Les vitres sont remontées, le bruit dehors est trop fort. Moteurs en sous régime, freins qui sifflent, marteaux piqueurs en action. Les travaux battent leur plein. Chaussée et voie de délestage ne font plus qu’une, séparées par de petits piquets rouges et blancs. Xaviera, passe la première. Elle slalome entre les piquets et gagne quelques mètres. Sa collègue l’a devancé et continue sur une autre voie à travers les parkings. « Elle a fait une erreur là ! Personne ne va la laisser rentrer dans le rond-point », prédit Xaviera. S’en est presque devenu une compétition entre les deux femmes, un match qui se joue chaque matin.