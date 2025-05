A Ajaccio, Bird veut déployer ses trottinettes au-delà du centre-ville

À Ajaccio, la trottinette électrique ne se cantonne plus aux seuls trajets urbains : elle pourrait bientôt relier la ville à ses communes voisines. C’est en tout cas l’ambition portée par Bird, l’opérateur nord-américain présent depuis 2022 dans la cité impériale. « Nous voulons inscrire notre service dans la durée, en accompagnant les ambitions du Plan de Déplacements Urbains porté par la Ville d’Ajaccio », indique l’entreprise, récemment reconduite à la suite du nouvel appel d’offres lancé par la collectivité.



Avec 115 trottinettes en circulation, Bird revendique plus de 209 000 trajets effectués depuis son arrivée, soit une moyenne de 121 courses quotidiennes, pour une distance moyenne de 2,95 kilomètres. Forte de ces données, la société prévoit d’élargir son périmètre : desservir l’aéroport Napoléon Bonaparte, étendre son réseau vers les communes périphériques et améliorer la coordination avec les transports existants.



Vers une intégration à l’échelle du pays ajaccien

Au-delà des chiffres, Bird s’inscrit dans une logique de développement territorial. « La micromobilité est aujourd’hui une solution adaptée aux trajets courts et pendulaires », souligne l’opérateur, qui constate une forte utilisation pour les déplacements domicile-travail.

En dehors de la saison touristique, le service continue de recruter de nouveaux usagers, ce que Bird interprète comme un signe d’ancrage local. Le week-end, les trajets relèvent davantage des usages de loisir, notamment chez les visiteurs. Là aussi, la société met en avant un atout : son application est déjà connue de nombreux voyageurs venus d’Allemagne, de Suisse ou d’Italie, ce qui en facilite l’adoption dès leur arrivée en Corse.



Le renouvellement du contrat ouvre une nouvelle étape. Après avoir remplacé l’ensemble de sa flotte par des modèles récents, Bird affiche plusieurs objectifs : desservir l’aéroport, proposer des stations dans les premières communes de l’agglomération, renforcer les connexions avec les transports publics, et développer des partenariats avec les acteurs locaux. « Notre volonté est de nous inscrire pleinement dans le Plan de Déplacements Urbains de la Ville d’Ajaccio », affirme l’entreprise, qui entend contribuer à « une mobilité partagée, accessible et respectueuse de l’environnement ». Dans un contexte de refonte des mobilités à l’échelle de la ville, Bird se positionne comme un partenaire de long terme, « au service des Ajacciens et de leur cadre de vie ».