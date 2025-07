À 20 ans, Jade Avazeri lance la première production d’ail noir de Corse

Elle n’a que 20 ans, mais déjà une vision, une passion et une entreprise à son nom. Jade Avazeri est la seule productrice d’ail noir en Corse. Un pari audacieux, né presque par hasard, et qui aujourd’hui trouve sa place dans les épiceries fines, les magasins bio, jusque dans les laboratoires pharmaceutiques.



Étudiante en 3e année de BUT techniques de commercialisation à l’IUT de Corte, Jade mène de front études et développement de son entreprise. « On a découvert l’ail noir dans un restaurant sur le continent avec mon père. On ne connaissait pas du tout ce produit, on a été curieux, on s’est renseignés. Et on s’est vite rendu compte qu’ici, en Corse, il n’y en avait pas du tout ». De cette curiosité, est née une ambition, proposer localement un produit rare et noble, en phase avec les habitudes de consommation insulaires.

Produit entièrement à Lunguignani, village e la commune de Montegrossu, l’ail noir de Jade est issu d’un procédé artisanal exigeant. « C’est tout simplement de l’ail blanc bio qu’on fait planter nous-mêmes dans notre jardin. On le fait sécher une douzaine de jours, puis il passe 30 jours dans des fermenteurs. C’est cette fermentation lente qui le rend noir. »

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Une fois l’ail noir obtenu, tout est valorisé. « On vend les plus belles gousses entières, les têtes, mais aussi de la pâte, de la poudre, un élixir, un coulis… Rien ne se perd. »



L’ail noir est également reconnu par l’OMS comme un alicament. « Il est antioxydant, bon pour le cœur, le cerveau, l’hypertension, le stress… Et surtout, il ne laisse pas d’odeur désagréable contrairement à l’ail classique, car il perd l’allicine pendant la fermentation. C’est ça qui donne cette odeur forte à l’ail cru. Une fois noir, l’ail devient doux, presque sucré, avec des notes balsamiques. On peut le consommer sans crainte, même au petit-déjeuner ! » sourit Jade. À Lunguignani, chaque petit chalet a sa fonction : un pour le stockage, un pour la transformation, un pour l’administration, un pour la boutique. Tout est organisé autour de cette production atypique. « On fait tout ici. On dépiaute, on prépare la pâte, on fait sécher la poudre, on conditionne… Chaque recoin est utilisé », indique Jade, déjà bien rodée à la gestion d’une TPE agricole. Car en parallèle de son parcours universitaire, la jeune femme a validé une VAE (Validation des acquis de l'expérience) pour obtenir le statut officiel d’agricultrice. « Ça me permet de faire le lien entre mes deux formations : d’un côté, je maîtrise l’agriculture et la transformation du produit, de l’autre j’apprends à le vendre, à créer le packaging, à gérer la communication. »

Des produits diversifiés et une boutique en ligne

En plus de l’ail noir sous toutes ses formes, gousses, têtes entières, pâte, poudre, coulis, Jade a développé un élixir santé. Une infusion concentrée à base d’ail noir, vendue en pharmacie. « C’est une cure de 50 jours, une cuillère à café le matin. C’est un concentré de bienfaits naturels. »

Les produits sont disponibles à la boutique de Lunguignani, mais aussi dans plusieurs points de vente : à Bastia (la Roulotte, la Vie Claire), à Calvi, Anni Traiteur, l’Ortu du Babbò, et sur le site ailnoircorse.fr. « Ça permet notamment à la diaspora d’avoir accès à des produits locaux, de qualité. Je reçois pas mal de commandes de l’extérieur. » Mais Jade voit plus loin que sa propre production. « Mon objectif, c’est aussi de faire découvrir aux producteurs corses tout ce que l’ail noir peut apporter à leurs produits. Sur le continent, on trouve de la bière, du miel, du pain, des glaces à l’ail noir. Il y a un potentiel incroyable. »

Sa famille s’amuse déjà à détourner les classiques : tiramisu à l’ail noir, mousse au chocolat, glace marbrée… « On fait goûter sans rien dire, et à chaque fois les gens hallucinent. Ils n’arrivent pas à croire qu’il y a de l’ail là-dedans. Mais l’ail noir, c’est vraiment un exhausteur de goût », confie Toussaint, son père. Loin d’être un simple effet de mode, l’ail noir semble avoir trouvé en Balagne, un terrain fertile pour s’imposer comme un produit de santé… et de goût.