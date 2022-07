7e Open International d’échecs de Porticcio : 150 joueurs en compétition

Du 2 au 8 juillet 2022 à Purtichju, puis du 10 au dimanche 15 juillet 2022 à Bastia, se déroule le Corsican Circuit. La manifestation sportive qui traditionnellement a lieu courant octobre a changé de format et propose pour cette édition deux opens internationaux de parties longues et deux opens jeunes dans des lieux propices aux échecs de compétitions et aux vacances.La première étape du Corsican Circuit a débuté le weekend dernier à Porticcio avec l’Open International d’échecs, une des plus importants rendez-vous estivaux échiquéens.Pour une semaine 150 joueurs d’échecs venus d’une vingtaine de pays sont réunis à l’hôtel Marina Viva pour participer à deux tournois « l’Open International » et le « Tournoi des Jeunes ». La première compétition réunit depuis samedi 122 joueurs, âgées de 6 à 70 ans. Parmi eux de nombreuses pièces maitresses, comme Marc’Andria Maurizzi le premier Grand Maîtres Corse de l’histoireou encore les GM David, Mastrovasilis, Li Min Peng habitués du circuit ou encore le GM Indien Venkatesh Marani dont c’est la 3e participation à l’Open.Les joueurs et joueuses invitées ont étaient sélectionnés selon des critères de sportivité mais aussi en fonction de leur niveau de jeu. Résultats des courses 20 GM et MI sont présents. Un jolie plateau qui est suivi partout dans le monde, puisque les parties les plus disputées sont retransmises en direct sur les plus grands sites spécialisés comme : chess24.com live.chessbase.com , ou encore followchess.com