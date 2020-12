74 274 foyers de Corse exemptés de taxe d'habitation

Il y a lieu de retenir que pour les 20 % des foyers encore redevables, la taxe d'habitation sera réduite de 30 % en 2021 et de 65 % en 2022, avant d’être totalement supprimée en 2023. Les foyers mensualisés peuvent d'ores et déjà moduler à la baisse leurs prélèvements .

Et la suppression de cet impôt n’aura pas d’impact budgétaire pour les collectivités locales. Une compensation à l’euro près garantit le maintien des ressources des collectivités.





