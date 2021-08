32e Festival d'Erbalunga : trois jours de musique française et des doutes pour la suite

La 32eme édition du festival de musique d’Erbalunga arrive doucement mais sûrement. Du 11 au 13 août, trois pointures de la chanson française se succèderont sur la scène du théâtre de verdure d’Erbalunga. Trois artistes accomplis et trois styles différents. Gims, Christophe Maé et Alain Souchon, déjà prévus en 2020 mais annulés en raison de la crise sanitaire ont fait le choix de revenir cette année.



Une programmation diverse qui permettra de ravir tout le monde. C’est Gims qui ouvrira le bal ce 11 août avec sa musique où se mélange hip-hop, afropop et R&B. Le lendemain, Christophe Maé défendra son dernier single « Y’a du soleil » et ses chansons phares aux influences liées de variété française, de pop et de reggae. Puis le 13 août place à l’expérience d’Alain Souchon. Ce grand monsieur de la chanson, malgré ses 77 ans, n’a pas perdu de sa superbe et de son énergie. Il viendra défendre son dernier album « Âme Fifties » sorti en 2019 et revisiter ses plus grands classiques.