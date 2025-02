20 ans de la loi Handicap : Une semaine d’événements pour l’inclusion en Corse

Du 10 au 16 février 2025, la Corse célèbre les 20 ans de la loi du 11 février 2005, un texte essentiel pour l'égalité des droits, des chances et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Cette législation a permis d'importants progrès en matière d’inclusion, d’autonomie et d’accessibilité. Pour marquer cet anniversaire, une série d’événements seront organisés dans toute l’île, mettant en avant les avancées réalisées et les défis qui restent à relever.



Les événements, qui se tiendront sous diverses formes — ateliers, expositions, conférences, événements sportifs et créations audiovisuelles — auront pour objectif de favoriser la participation active des personnes handicapées à la vie sociale.



À Brando , l’événement « Inclus&Nous » se tiendra au stade de rugby le 15 février, tandis qu'à Bastia , l’UDAF 2B réalisera une vidéo-témoignage sur les membres du Club House, en situation de handicap psychique.



Le 13 février, le Lycée Fred Scamaroni de Bastia accueillera un atelier d’échanges entre lycéens, enseignants et travailleurs de l’ESAT l'Atelier. À Bastia encore , l'APF a organisé une initiation à la randonnée avec un équipement adapté le 10 février, et à Biguglia , l’IME Centre Flori produira une capsule vidéo sur un jeune en apprentissage en boulangerie.

À Borgo , un partenariat entre le club de karaté et le FAM Carlina permettra aux résidents du FAM de participer à un cours de karaté, le 12 février.

A Prunelli di Fiumorbo , plusieurs événements sportifs, tels qu’un tournoi de futsal et des cours de natation pour les enfants du SESSAD, seront organisés. Plus au sud, à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, des baptêmes de handivoile et des initiations à la voile seront proposés du 10 au 14 février.



À Sartène , un mini-tournoi de ping-pong aura lieu le 14 février, accompagné d’une rencontre sur l’accès aux soins et l’accessibilité. À Cargèse, un colloque sur l’inclusion se tiendra le 15 février, et à Vico, une exposition d'œuvres réalisées par des résidents du FAM de Guagno sera présentée du 11 au 15 février.

À Ajaccio , plusieurs ateliers participatifs se dérouleront, dont un sur la communication alternative et le « facile à lire » le 12 février, ainsi qu’un séminaire sur la santé sexuelle et le handicap le 13 février.