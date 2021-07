10ème édition des Nuits du piano d’Erbalunga : des virtuoses sur les scènes corses

«Tous les lieux où se déroulent les concerts sont de grands espaces en plein air » explique Patrice Moracchini, chef d’orchestre de cette belle manifestation estivale. «Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée afin de respecter la réglementation actuelle. Les tests antigéniques peuvent être réalisés dans les pharmacies à proximité des lieux de concerts avec obtention du QR code en 15mn. Deux médecins seront aussi présents sur les lieux » précise encore Patrice Moracchini.





De très beaux concerts dans plusieurs villes

«Depuis 10 ans nous nous sommes efforcés de construire et de façonner ce festival afin de lui donner une identité unique. Des choix affirmés qui nous ont amenés à soutenir des artistes de la jeune génération, mais aussi des choix audacieux, qui nous ont permis d’inviter sur l’île des artistes qui comptent parmi les plus grands de la scène internationale. Après une année troublée pour tous et plus particulièrement pour le monde de la culture et du spectacle vivant, nous avons souhaité affirmer l’image de notre festival en l’inscrivant dans des lieux emblématiques de notre île : le théâtre de verdure d’Erbalunga, notre lieu d’adoption, le Palais des Gouverneurs à Bastia, et à partir de cette année le Casone à Ajaccio. Cela nous permettra ainsi d’aller au plus près de notre public ».





Hommage à Henri Tomasi

«Cette année marque le 120ème anniversaire de la naissance d’Henri Tomasi et le cinquantenaire de la disparition de cet immense musicien et compositeur originaire de Penta di Casinca. Nous tenions à lui rendre hommage en inscrivant dans le cadre du programme du pianiste Severin Von Eckardstein, le 1er août, des mélodies Corses qui seront interprétées par la mezzo-soprano Eléonore Pancrazi, révélation lyrique des Victoires de la Musique Classique en 2019. »





Des virtuoses sur les scènes corses

Pour cette édition 2021, la programmation est de haut niveau avec déjà la pianiste bulgare Plamena Mangova, deuxième Prix du Concours Reine Elisabeth en 2007 qui se produira dans le merveilleux décor du Palais des Gouverneurs de Bastia ce vendredi. «Technique admirable, merveille d’équilibre, unité de l’architecture, parfaite lisibilité de la polyphonie jusque dans les passages les plus touffus, l’artiste offrira un programme* généreux comme à son habitude » commente P.Moracchini.

Personnalité singulière du monde du piano, Severin von Eckardstein est indéniablement l’un des grands pianistes actuels. Poète de l’intime, il possède également une maîtrise exceptionnelle du clavier au sens noble du terme. Sa très forte personnalité s’affirme au travers d’un jeu dépourvu de tout maniérisme et d’une élégance rare. Quelle que soit l’œuvre, il puise au plus profond de la musique l’incandescence de la passion et la transcendance nécessaire à son expression. «Ce pianiste allemand de 41 distille dans ses interprétations un véritable art de la souplesse et du rubato. En 2003, il a été sacré au concours Reine Elisabeth de Belgique ». A voir et à écouter au théâtre de verdure d’Erbalunga dimanche 1er août.

Le 3 août, toujours au théâtre de verdure d’Erbalunga : Vardan Mamikonian et Anastasia Kobekina. «Les Nuits du Piano aiment favoriser les rencontres » souligne P.Moracchini, « Voila un duo de choc composé de d’Anastasia Kobekina, jeune violoncelliste de 27 ans venue de l’Oural et Vardan Mamikonian, un pianiste franco-arménien de 51 ans, vainqueur du world music masters compétition de Monte Carlo.»





Le 6 août à Ajaccio, Anna Tsybuleva. Gramophone Magazine la définit comme possédant «une intelligence musicale et un sens aigu du clavier ». En 2015 elle a remporté le premier Prix du Concours Leeds en Angleterre. Saluée par la critique pour sa performance, elle a été présentée comme une pianiste avec un don rare. «A 31 ans, elle est aujourd’hui une habituée des plus grandes scènes du monde » souligne P.Moracchini.

Toujours au Casone d’Ajaccio, le 8 aout : Clément Lefebvre. « Cet artiste nous ouvre les portes d’un monde musical toujours renouvelé : dans Schumann, dans Couperin et Rameau de toute évidence, mais aussi dans Debussy, Ravel, Haydn, Brahms et Fauré. C’est un artiste inspiré, élégant et sensible, il nous en dévoile des charmes insoupçonnés. Son jeu, à l’image de son sourire et de son regard, sincère et juste, conjugue cet équilibre parfait qui touche l’esprit et le cœur, entre tendresse et volonté, rêverie et énergie ».