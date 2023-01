新年快樂 : le collège Simon-Vinciguerra de Bastia a fêté le Nouvel an chinois et l’entrée dans l’année du Lièvre

« C’est avec plaisir que nous renouons avec cette tradition dans notre collège, après deux ans de pandémie » soulignait toute contente Xin Devichi qui enseigne la langue chinoise auprès de 60 élèves du collège Simon Vinciguerra et tout autant au Lycée Giocante de Casabianca. « Le nombre d’élèves, de la 6e à la terminale, est constant depuis quelques années », précise-t-elle. « On a pu renouer avec cette tradition et cette animation grâce bien sûr aux responsables de l’établissement, aux élèves, à leurs parents, aux enseignants, à la classe CHAM de Claude Davin, au CDI, aux agents du collège. C’est vraiment un travail collectif. Dans la culture chinoise, le lièvre symbolise la prospérité, la longévité et aussi l’habilité».





Danse, musique, chant, poésie et ... gastronomie !

C’est à un beau programme qu’ont pu assister parents et invités comme le maire de Bastia, Pierre Savelli, Bruno Benazech, Directeur académique des Services de l'Éducation nationale de la Haute-Corse, accueillis par le principal du « Vieux Lycée » Pierre Rossi et son adjointe Christelle Moretti. Présente aussi Anne Malka, la principale de Giocante. Nouveauté cette année, le spectacle était présenté par trois collégiennes en chinois, corse et français. « C’est un moment important pour notre établissement, pour notre filière langue », explique Pierre Rossi, « Notre force c’est qu’ici les langues ne s’opposent pas, mais se complètent, se valorisent, s’enrichissent. Si on y ajoute les autres matières enseignées comme le chant, la musique, la danse, la poésie, on peut dire que notre établissement est un carrefour des langues et des arts».





Ravi aussi le maire de Bastia : « Cette fête nous a manqué durant ces deux dernières années. Pour notre municipalité, cet enseignement du chinois est important, car les langues enrichissent notre jeunesse. Dans notre candidature de Bastia Capitale Européenne de la culture 2028, ce genre de manifestation est très important». Bruno Benazech, en poste depuis janvier 2021, découvrait lui cette tradition : « Ces moments conviviaux sont très importants. Nous sommes très attachés à l’enseignement du chinois ici, car c’est une langue rare sur le territoire. Cette manifestation constitue une bonne sensibilisation à son enseignement ».

Durant une bonne demi-heure, parue trop courte, poésie, chant, musique et danse se sont succédé. Joli moment apaisant aussi distillé par Luc Chen et son Guzheng, un instrument de musique traditionnel à cordes pincées chinois, de la famille des cithares sur table. Les plus anciennes traces de cet instrument remontent aux années – 700 !



À la fin du spectacle, tout le monde a pu partager un repas composé de spécialités chinoises préparé par les élèves et leurs parents. Du porc, du crabe, du poulet, des crevettes sous de multiples formes, mais ni lièvre ni lapin au menu bien sûr !