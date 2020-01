农历新年 : le collège Simon-Vinciguerra a célébré le Nouvel an chinois

Pour fêter cette année du rat, nombreux étaient les curieux à venir prendre place dans les salles du collège Simon-Vinciguerra. Des parents d'élèves aux enseignants, en passant par le maire de Bastia, Pierre Savelli, tous ont été agréablement surpris par le spectacle auquel ils ont pu assisté.

Après une présentation, sous l'œil épaté de leurs professeurs de langue chinoise, Xin Devichi et Alice Chanson, les élèves ont ensuite pu se donner à de brillantes représentations.

Au programme de cette journée, chansons, danses, poèmes, et même sketchs, le tout toujours interprété en chinois. Nouveauté pour cette année 2020 : un projet futuriste réalisé par les classes de 6ème bilingue corse, et bilangue chinois.





Sous la houlette de leur professeur de géographie, Madame Ucciani, ils ont pu ainsi laisser parler leur imagination afin de d'établir une comparaison entre Shangaï et Bastia, en 2050. "C'est un projet qui collait parfaitement avec le programme scolaire" a précisé l'enseignante. "On est fiers de voir ce projet aboutir grâce à la volonté de tous les élèves qui ont vraiment joué le jeu".

Et de l'imagination, ces derniers n'en manquaient pas, en témoigne les quelques maquettes sur lesquelles étaient pensées les deux villes. De la légendaire voiture volante électrique, à ces boules de gélatine en substitution aux bouteilles en plastique, ou encore à cette imposante cloche en verre censée protéger de la pollution, autant d'idées modernistes qui ont séduit le nombreux public présent de vendredi.