​VIDEO : Caroline Poggi et Jonathan Vinel pour la fondation Prada

Les réalisateurs Caroline Poggi et Jonathan Vinel que l’on connaît pour leurs courts métrages – Chiens, Tant qu’il nous reste des fusils à pompes – on sorti leur premier long, Jessica Forever, en 2019. Ils étaient d’ailleurs venus le présenter à Bastia et Ajaccio en avant-première. Alors qu’ils travaillent ensemble à de nouveaux projets, la Fondation Prada, dans le cadre de la collection Finite Rants (lire encadré), leur a commandé un film. Ils ont mis en scène un véritable OVNI cinématographique, Bébé Colère, qui dure 13 minutes et qui est disponible depuis quelques jours sur la célèbre plateforme de video en ligne et sur le site de la Fondation.Caroline et Jonathan expliquent : « Le film est composé de plans que nous avons filmés lors de cette dernière année, entre la Corse et Toulouse. Plus précisément dans nos villages respectifs de Bouloc et de Bastelicaccia. Nous avons ensuite incrusté dans ces images un bébé cartoon en 3D. C’est une sorte de cauchemar d’un personnage Pixar, le journal intime d'un Dark Toon. Le film est bercé par le long monologue de ce bébé en colère. Un bébé qui, confronté au monde contemporain et à ses paysages désolés, ne sait pas comment grandir. »Voici le lien pour le visionner : Bébé Colère – 13’29 (2020) Directed by Caroline Poggi & Jonathan Vinel En début d’année, les deux réalisateurs avaient déjà « réinvestit leur imaginaire futuriste et romantique dans [un] nouveau clip de l’artiste Lafawndah » selon le magazine Trois Couleurs. En effet, pour réaliser le clip de son dernier single – Le Malentendu –, la chanteuse égypto-iranienne Lafawndah a fait appel à eux. Ils ont choisi pour décor une maison pavillonnaire plongée dans le noir et éclairée à la bougie. A l’intérieur, on retrouve l’habituel décorum de Caroline et Jonathan : allumage de cierges, chorégraphie langoureuse sur une barre de pole dance ou des installations murales, lancer de couteaux, etc. Le tout avec une esthétique de jeu-vidéo et un superbe travail de lumière de la directrice photo Claire Mathon (Portrait de la jeune fille en feu, Dustin).