​Un jour, un film : « Miss » de Ruben Alves

L’histoire

« Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même… »



Réalisateur

Ruben Alves se fait connaître en 2012 avec La Cage Dorée, une jolie comédie sur la communauté portugaise qui évite les clichés mais pas les rires et l’émotion. Le film a d’ailleurs obtenu deux prix, dont celui du public, au Festival de Comédie de l’Alpe d’Huez. Sorti le 21 octobre dernier, Miss est son second long métrage. Là encore, le réalisateur réussit l’alchimie parfaite entre comédie – bien aidé par des seconds rôles truculents – et émotion. Il ose surtout aborder un sujet à la fois fort et délicat, l’androgynie, sans tomber dans les clichés. Pour ça, il a décidé de « Parler vrai. […] J’ai toujours été très inspiré et fasciné par ces personnages. Une des raisons pour lesquelles je suis un grand fan d’Almodovar sans doute. J’ai aussi côtoyé des gens très différents dans ma vie. Pendant l’écriture, j’étais en permanence sur le fil, cherchant à la fois à être accessible, vrai et respectueux ».



Commédien.nes

La réussite de Miss repose aussi beaucoup sur ses interprètes, le jeune Alexandre Wetter en tête. Pour un premier rôle, il est tout simplement bluffant et on risque d’entendre beaucoup parlé de lui. A ses côtés, une troupe d’acteurs et d’actrices formidables comme Pascal Arbillot (Guy), Isabelle Nanty (Les Tuches) et deux comédiens de la série Dix pour cent : Stefi Celma et Thibaut de Montalembert, incroyable ici dans le rôle de la prostituée transsexuelle Lola.



L’avis

Nous avons demandé au Festival du film de Lama son avis sur le film : « On aurait adoré programmé Miss cet été au Festival, il avait toute sa place sur le site de la Piscine. Pour le plaisir aussi de recevoir Ruben Alves et son acteur Alexandre Wetter, véritable révélation de ce long métrage. Miss est un film formidable, plein de tendresse, d’énergie, d’humour et d’émotion mais qui n’oublie pas non plus d’aborder avec justesse un sujet fort. Un film à (re)voir sur grand écran dès la réouverture des cinémas ! »



Miss, de Ruben Alves

Avec Alexandre Wetter et Pascal Arbillot. France. 1h47