​Un jour, un film : « Adieu les cons » d’Albert Dupontel

L’histoire

« Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire au bout du rouleau, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. »



Réalisateur

Après le coup d’éclat de Bernie en 1996, Albert Dupontel s’est imposé dans le paysage cinématographique français comme un réalisateur à part. S’il n’hésite pas à citer ses références – Les Monty Python, particulièrement Terry Gilliam qui fait un caméo dans le film, ainsi que Jean-Pierre Jeunet ou Charlie Chaplin – il a réussi à créer un univers bien à lui. Il déclarait d’ailleurs lors d’une récente interview : « De Bernie à ce film, je raconte toujours la même histoire ». Et s’il continue à le faire avec autant de force et de talent, on veut bien qu’il ne s’arrête jamais.



Trio

La réussite d’Adieu les Cons repose aussi sur ce trio que l’acteur-réalisateur forme avec Virginie Efira dans le rôle de Suze et Nicolas Marié dans celui de M. Blin. Ce dernier est un grand habitué de l’univers de Dupontel et a joué dans pratiquement tous ses films. Virginie Efira est, quant à elle, la nouvelle venue et sans se poser de question, elle semble avoir très vite trouvé ses marques. Rien de surprenant avec une actrice de son talent.



Emotion

Ce qui étonne enfin le plus dans ce nouveau film, c’est l’émotion. Dupontel est encore révolté face à cette société qui marche sur la tête et il fait toujours autant rire mais il apporte cette fois, à travers ses dialogues et ses comédien.n.e.s, un torrent d’émotion totalement inattendu qui cueille le spectateur à froid au détour d’une simple scène. Avec Adieu les Cons, il réussit le tour de force de nous faire passer du rire aux larmes en toute simplicité. Chapeau l’artiste !



L’avis

Nous avons demandé à Michèle de Bernardi – directrice du cinéma Le Studio à Bastia – son avis sur le film : « Adieu les cons est un des plus beaux films d’Albert Dupontel. Il a su garder toute sa folie et son cynisme en ajoutant, cette fois, une grande part d’émotion. Il continue de faire un constat amer de notre société mais n’oublie jamais de nous faire rire. Un rire tellement plus agréable quand il est partagé dans une salle de ciné ! »



Adieu les cons, d’Albert Dupontel

Avec Albert Dupontel et Virginie Efira. France. 1h30