​Tourisme : à Ajaccio, un job dating pour lancer les recrutements de la saison 2026

En Corse, le tourisme reste un secteur certes structurant de l’emploi, mais fortement marqué par la saisonnalité. Une réalité qui complique les recrutements, alors que de nombreux candidats privilégient désormais des postes à l’année. « C’est devenu très difficile de recruter pour la saison. Nous comptons beaucoup sur la nouvelle École hôtelière d’Ajaccio pour former des jeunes aux métiers du tourisme. Ils acceptent plus volontiers des postes saisonniers, pour acquérir de l’expérience avant de viser un CDI », poursuit Marc Goetz. Autre enjeu majeur : le logement des saisonniers. « La majorité des établissements font l’effort de loger leur personnel, ce qui améliore fortement l’attractivité des postes, surtout en Corse où l’accès au logement reste un frein important » , rappelle-t-il.



Créer des vocations et sécuriser les parcours



Pour France Travail, l’objectif dépasse la simple mise en relation. Il s’agit aussi de changer le regard sur les métiers du tourisme, souvent méconnus ou perçus comme précaires. « Ce job dating permet de bien préparer la saison et d’offrir un contact direct avec les employeurs. Cela peut faire naître des vocations chez des personnes qui n’auraient jamais imaginé travailler dans l’hôtellerie-restauration. C’est avant tout une question de feeling », insiste Marie-Pierre Tafanelli, directrice de l’agence France Travail d’Ajaccio.



Un discours qui trouve un écho chez les candidats. À 22 ans, Alexandre, jeune Ajaccien en recherche d’emploi, est venu « avant tout pour travailler ». « Après une formation en informatique, j’ai du mal à trouver un poste. J’envisage peut-être de faire une saison dans la restauration, pour me faire une idée et gagner un peu d’argent », confie-t-il.



Le job dating d’Ajaccio n’est qu’une étape parmi d’autres. Forums emploi-formation, ateliers métiers, réunions d’information et portes ouvertes se succèdent sur l’ensemble de l’île jusqu’au mois de mars, afin de sécuriser les recrutements pour l’été 2026 et accompagner durablement les parcours professionnels En Corse, plus que jamais, la saison se prépare dès l’hiver.