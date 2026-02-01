​Tourisme : à Ajaccio, un job dating pour lancer les recrutements de la saison 2026

CorseNetInfos
Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 7 Février 2026 à 15:15

France Travail Corse a donné le coup d’envoi des recrutements estivaux en organisant, ce vendredi 6 février à Ajaccio, un job dating dédié aux métiers du tourisme. À cette occasion, près de 300 demandeurs d'emploi ont rencontré neuf entreprises de la région ajaccienne, en recherche active de main d'oeuvre. Une initiative au cœur de la Semaine des métiers du tourisme, pensée pour répondre aux tensions persistantes du secteur.



Dans les locaux de France Travail à Ajaccio, l’effervescence était palpable ce vendredi matin. CV en main, près de 300 demandeurs d’emploi se sont succédé tout au long de la matinée pour rencontrer directement des employeurs du secteur touristique, à l’occasion d’un job dating consacré aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la 4ᵉ édition de la Semaine des métiers du tourisme, organisée au niveau national du 2 au 8 février 2026, mais déployée en Corse dans une dynamique élargie, de janvier à mars, afin d’anticiper au mieux les recrutements de la saison estivale.

Neuf entreprises de la région ajaccienne avaient répondu présentes, parmi lesquelles des hôtels, restaurants, paillotes et établissements de plein air, tous confrontés aux mêmes difficultés : recruter suffisamment tôt et fidéliser les équipes. « Aujourd’hui, nous avons un poste de réceptionniste de nuit à pourvoir. Nous avons la chance, contrairement à d’autres, de pouvoir compter quasiment sur la même équipe chaque année. On cherche surtout quelqu’un de motivé et qui présente correctement », explique Marc Goetz, président de l’UMIH Corse-du-Sud et directeur de l’Hôtel du Golfe.

Pour les employeurs, le format du job dating présente un avantage décisif : le contact direct, loin des procédures classiques de recrutement. « Ce type d’événement permet de rencontrer des personnes qui n’avaient pas forcément envisagé de travailler dans le tourisme. J’ai échangé ce matin avec une jeune femme issue de l’informatique, très intéressée par une reconversion », souligne le professionnel.

En Corse, le tourisme reste un secteur certes structurant de l’emploi, mais fortement marqué par la saisonnalité. Une réalité qui complique les recrutements, alors que de nombreux candidats privilégient désormais des postes à l’année. « C’est devenu très difficile de recruter pour la saison. Nous comptons beaucoup sur la nouvelle École hôtelière d’Ajaccio pour former des jeunes aux métiers du tourisme. Ils acceptent plus volontiers des postes saisonniers, pour acquérir de l’expérience avant de viser un CDI », poursuit Marc Goetz. Autre enjeu majeur : le logement des saisonniers. « La majorité des établissements font l’effort de loger leur personnel, ce qui améliore fortement l’attractivité des postes, surtout en Corse où l’accès au logement reste un frein important », rappelle-t-il.

Créer des vocations et sécuriser les parcours

Pour France Travail, l’objectif dépasse la simple mise en relation. Il s’agit aussi de changer le regard sur les métiers du tourisme, souvent méconnus ou perçus comme précaires. « Ce job dating permet de bien préparer la saison et d’offrir un contact direct avec les employeurs. Cela peut faire naître des vocations chez des personnes qui n’auraient jamais imaginé travailler dans l’hôtellerie-restauration. C’est avant tout une question de feeling », insiste Marie-Pierre Tafanelli, directrice de l’agence France Travail d’Ajaccio.

Un discours qui trouve un écho chez les candidats. À 22 ans, Alexandre, jeune Ajaccien en recherche d’emploi, est venu « avant tout pour travailler ». « Après une formation en informatique, j’ai du mal à trouver un poste. J’envisage peut-être de faire une saison dans la restauration, pour me faire une idée et gagner un peu d’argent », confie-t-il.

Le job dating d’Ajaccio n’est qu’une étape parmi d’autres. Forums emploi-formation, ateliers métiers, réunions d’information et portes ouvertes se succèdent sur l’ensemble de l’île jusqu’au mois de mars, afin de sécuriser les recrutements pour l’été 2026 et accompagner durablement les parcours professionnels  En Corse, plus que jamais, la saison se prépare dès l’hiver.





