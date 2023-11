​Numérique : « Cybercapa », le nouvel outil du Pays Ajaccien face à la cybercriminalité

« 74 % des TPE-PME ont déjà pâti d’une cyberattaque alors que paradoxalement, 83% d’entre elles se sentent peu ou pas exposées aux risques cyber. Face à ces constats, la CAPA a décidé d’informer, de sensibiliser et d’accompagner les TPE et PME qui sont les acteurs économiques les plus durement touchées en cas de cyberattaque. Cette action entend cibler aussi le secteur du commerce et de l’artisanat qui n’est pas épargné par ce phénomène et qui représente une part importante des entreprises qui déposent le bilan après avoir subi une telle crise », explique Christophe Mondoloni, délégué numérique à la CAPA, après le vote à l'unanimité, lors du dernier conseil communautaire de l'instance, afin de justifier la mise en place prochaine d'un plan intercommunal de prévention et de lutte contre la cybercriminalité en faveur des entreprises du territoire.

Ce futur plan vise à sensibiliser et accompagner les entreprises face aux risques cyber. La CAPA va ainsi travailler en collaboration avec les parties prenantes, qui interviennent dans ces domaines. "La ville d'Ajaccio et la CAPA se sont mis à l'heure du numérique depuis plusieurs années déjà. Nous avons investi pour nos deux collectivités à hauteur de 140 000 euros par an pendant une période de 4 ans pour protéger nos données, celles de nos agents, mais aussi celles des Ajacciens. Fort de cet audit, nous souhaitons maintenant, faire partager notre expérience, mettre en garder et accompagner l'ensemble des acteurs du Pays Ajaccien face à ces menaces que l'on a trop tendance à sous-estimer".



Vers la création d’un club d’entrepreneurs du pays ajaccien sur le thème de la cybersécurité

Concrètement, la CAPA en coopération avec l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI), l’ADEC, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, le CSIRT de Corse, la DGSI, la Chambre régionale de Métiers et la Gendarmerie nationale qui dispose d’une expertise poussée et reconnue dans ce domaine va déployer un plan d’action concerté visant à mutualiser leurs forces pour sensibiliser et soutenir les entreprises du pays ajaccien. « Nous allons sensibiliser et informer les entreprises. Cela est d’autant plus important que dans le domaine de la cybersécurité le nombre de sites internet, d’organismes, de dispositifs soit nombreux et fait que les chefs d’entreprise ne disposent ni du temps ni de l’expertise pour faire les choix les plus adaptés à leur situation. Nous allons également créer un écosystème cyber avec une action qui vise à vise à créer et animer un club d’entrepreneurs du pays ajaccien sur le thème de la cybersécurité, favoriser l’émergence d’une offre de formation cyber, structurer une offre de recherche et développement cyber et enfin favoriser la labellisation des entreprises du territoire spécialisées dans les interventions cyber ».



60% des victimes de cyberattaques sont des TPE/PME

Les entreprises peuvent difficilement se passer du numérique aujourd’hui et même si les gérants n’en ont pas toujours conscience, les TPE-PME peuvent être la cible de nombreuses attaques : vol de données, sabotage, demandes de rançon, atteinte à l’image. Autant de risques, qui peuvent briser la réputation et la pérennité d’une entreprise. En 2022, les entreprises françaises ont cependant été davantage conscientes des risques et des conséquences liés aux cyberattaques. Avec 52% des entreprises, ayant déclaré au moins une cyberattaque au cours de l’année, la France se classe d’ailleurs au second rang des pays les plus touchés en Europe. 60% des victimes de cyberattaques sont des TPE/PME qui possèdent logiquement moins de ressources pour protéger leur système d’information. Le secteur public est également touché, mais de nouveaux secteurs d’activité sont de plus en plus touchés comme le tourisme (61%), les services (58%) et les commerces (53%).

Pour Christophe Mondoloni, les enjeux sont donc nombreux : « Le 1er enjeu est la prise de conscience des dirigeants et de la formation des collaborateurs. Aujourd’hui, il n’est plus possible pour une entreprise, quelle que soit sa taille, de négliger la dimension numérique de son organisation. Il convient donc d’imaginer et de concevoir une véritable stratégie numérique intégrant une dimension offensive, pour se développer et défensive, de cybersécurité. L’enjeu technologique est évidemment réel. Au-delà des dimensions élémentaires de la cybersécurité (logiciels de protection, pratiques de sauvegardes, sécurisation des postes de travail …), la migration des systèmes d’information vers le Cloud permet un renforcement significatif de la cybersécurité, le 3e enjeu est public : celui de la sécurité nationale des données. Grâce à ce plan d’action, qui se déploie à une échelle territoriale restreinte, il permettra de mieux cibler les entreprises et de leur apporter un conseil adapté à leurs besoins. Ce plan va fédérer tous les acteurs dans le domaine de la cybersécurité, ce qui représente un avantage pour les entreprises. Il prévoit des visites sur site dans les entreprises pour mieux expliquer les risques aux chefs d’entreprises et leur proposer une expertise si nécessaire ».