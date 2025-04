​Ligue 2. Thierry Debès (AC Ajaccio) : « À nous de finir le travail »

C’est avec beaucoup de regrets que les Ajacciens sont revenus de Martigues, après une défaite (2-0) dure à encaisser pour Titi Debès et le staff acéiste : « On a revu le match en vidéo dès lundi. Il y a forcément de la déception parce que c’est un match qui nous laisse vraiment beaucoup de regrets. Ils ont eu très peu d’occasions, alors que nous avons eu beaucoup de situations dangereuses sans marquer. C’est pourquoi on sort de ce match-là avec beaucoup de regrets. On revient de tellement loin que les joueurs commencent à être habitués à la pression. Après tous ces efforts, il y a peut-être eu un relâchement inconscient avec toute cette fatigue plus mentale que physique d’ailleurs. On leur demande tellement d’effort et de concentration depuis plusieurs mois… Je les ai vu très concentrés et concernés par l’enjeu de ce match cette semaine mais ce sera pareil pour les joueurs d’Amiens. A nous de tout faire pour remporter ces trois points ».



« Peu importe l’adversaire, nous avons notre destin entre nos mains »

Pour autant, pas le temps de cogiter, l’AC Ajaccio, 11e du championnat, reçoit Amiens 12e, qui compte le même nombre de points, à savoir 34. Inutile de dire qu’un succès face aux Picards pourrait être quasiment synonyme de maintien assuré en Ligue 2 : « On a travaillé cette semaine pour contrarier cette équipe d’Amiens, qui était bâtie en début de saison pour jouer la montée. Ils avaient les joueurs pour jouer les 5/6 premières places. Aujourd’hui, ils se trouvent dans une situation délicate, comme beaucoup d’équipes, mais ils ont le potentiel pour s’en sortir. Mais, pour nous, peu importe l’adversaire, nous avons notre destin entre nos mains, et c’est à nous de finir le travail. Ils ont une attaque de feu avec un trio Mafouta-Kandil-Leautey, qui ferait rêver beaucoup d’équipes de Ligue 2. C’est une des trois meilleures attaques de Ligue 2 avec des joueurs à très fort potentiel. Ils ont aussi un bloc défensif compact avec un coach qui maitrise bien l’aspect défensif ».



Après Amiens, les Acéistes se déplaceront à Troyes avant de recevoir Pau, des adversaires directs dans la course au maintien. Et donc forcément un tournant dans la saison : « Nous allons affronter ces prochains matchs des adversaires directs qui jouent le maintien. Maintenant, on rentre dans le money-time, tous les matchs sont importants pour toutes les équipes. Il y a peu d’équipes qui ne jouent plus rien dans ce championnat. Ce sont des matchs qui demandent beaucoup d’énergie ». Pour ce match capital face à Amiens, le coach ajaccien pourra compter sur un groupe quasi-complet mais devra faire sans Soumano, blessé au genou, et qui pourrait manquer plusieurs matchs. Malgré tout, l’ACA en pleine confiance a de sérieux atouts à faire valoir pour assurer presque définitivement son maintien en Ligue 2. C’est tout ce qu’on lui souhaite.