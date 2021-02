​Le chiffre du jour : 80

Les vacances d'hiver ont débuté le 13 février dernier. Si les remontées mécaniques restent fermées, en France, comme en Italie ( lire ici ), les stations de ski de l’île bénéficient de conditions d’enneigement optimales depuis deux mois : 80 centimètres de neige à partir de 1500 mètres d’altitude et plus de 2 mètres au-delà de 2000 m. Largement de quoi en profiter pour fair du ski de randonné, des ballades à raquette ou simplement quelques descentes en luge.Les stations de Ghisoni, du Val d’Ese, d'Asco et du Col de Vergio (photo ci-dessus) devraient voir affluer les amateurs de poudreuse les prochains jours. Les vacances se terminent le 28 février et Météo France prévoit un grand beau temps pour les 10 jours à venir. De quoi profiter du grand air avant la reprise des cours ou un nouveau confinement !