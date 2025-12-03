Stations de ski : en Corse, la neige arrive mais l’incertitude demeure

La neige a fait une apparition marquée dans de nombreux villages de Corse il y a quelques jours, parfois à très basse altitude. De quoi envisager un début de saison précoce pour les trois stations de ski de l’île ?

Pas vraiment. Partout, la prudence domine, tant les quantités tombées restent faibles et les prévisions météorologiques incertaines. À Ghisoni, les quelques centimètres observés n’ont pour le moment pas suffi à former une couche exploitable. « La neige a tenu un petit peu, mais c’est un manteau neigeux très faible », souligne Don Marc Albertini, maire de la commune. « À ce stade, c’est difficile de tirer des conclusions pour la saison. C’est toujours une bonne nouvelle d’avoir dles premiers flocons comme ça, mais on est aussi prudents parce qu’il peut y avoir de la pluie par-dessus, du redoux… C’est un bon signe, mais qui demande à être confirmé. »





Les conditions de ces dernières semaines ont, en plus, compliqué les préparatifs. De fortes pluies orageuses ont creusé plusieurs secteurs du domaine. « Il faut qu’on travaille encore sur les pistes qui sont ravinées. Ce n’est rien d’insurmontable, mais il faut une semaine ou deux d'efforts», indique-t-il. Les remontées mécaniques, elles, sont « quasiment prêtes » pour la saison, mais une ouverture ne pourra être envisagée qu’en présence d’un enneigement suffisant. « La date habituelle d’e reprise d'activité c’est en janvier, mais on ne peut prévoir une ouverture que quand il y a de la neige, et à ce stade il n’y en a pas. En tout cas, la neige qui est tombée est largement insuffisante : ce ne sont que quelques centimètres, et en plus il peut pleuvoir dessus, ce qui risque de la faire disparaître. »





La prudence est la même chez les professionnels du tourisme de montagne. Gérant de l’hôtel Le Chalet, Patrice Guerrini constate lui aussi un enneigement très instable. « Tout ce qui était tombé la semaine dernière avait fondu. Il a reneigé cette nuit et un petit peu ce matin, mais là, avec le soleil, ça ne devrait pas tenir. » Et les prochaines journées ne s’annoncent pas plus prometteuses. « La semaine prochaine, un redoux et de la pluie sont prévus À moins d’un changement de temps en décembre, il n’y aura pas de début de saison précoce. »





Dans ces conditions, aucune station ne s’avance sur une date d’ouverture. Traditionnellement, la saison débute à la mi-janvier, un calendrier qui devrait rester inchangé. « On envisage une ouverture pas avant mi-janvier », confirme l’hôtelier, en pleine finalisation de son équipe saisonnière.





Des stations fragilisées par le changement climatique





Au-delà de l’épisode neigeux de novembre, c’est surtout la tendance des dernières années qui préoccupe les professionnels. « Ça fait déjà deux ans qu’on n’a pas ouvert », rappelle le maire de Ghisoni. « On avance au jour le jour en restant prudents, puisqu’on est très dépendants des évolutions de la météo, qui est de plus en plus capricieuse. » Le changement climatique, déjà visible dans le reste du pays, se fait particulièrement sentir sur l’île, où les altitudes restent limitées. « On est à 1 600 mètres d’altitude en moyenne : c’est trop bas », explique l’élu, qui ne cache pas son pessimisme : « Il faut être un peu inconscient pour être optimiste sur les chutes neigeuses des années à venir. On voit bien comment ça change, c’est malheureusement un phénomène mondial. »



Le constat est partagé par les professionnels du secteur. Pour Patrice Guerrini, les saisons deviennent de plus en plus courtes et instables. « L'an dernier, on a un peu travaillé les week-ends. Quand on a ouvert, ça a commencé à se réchauffer, et ça a été un peu chaotique : le téléski n'a tourné que deux ou trois week-ends. Et l'année d'avant, c'était catastrophique. On avait du personnel, mais il n'y avait pas de neige. » Une incertitude qui rend son activité de plus en plus fragile. « On fait l’effort d’ouvrir tous les hivers, on prend un pari, mais on parle plus souvent en pertes qu’en gains. » Malgré tout, l’hôtelier reste optimiste pour cette nouvelle saison. « Si on n'est pas optimistes, ce n'est pas la peine d'ouvrir. Il faut espérer que ça tombe au moins au début de l’année. »



Même son de cloche de cloche au snack L'Altore qui, après ces premières neiges, redoute, de surcroît; un très prochain redoux, ainsi que les prévisionnistes l'envisagent.

Ici, aussi, donc le vent n'est pas à l'optimisme, mais Asco, point de passage obligé pour les courses en montagne, ne perdra pas tout son attrait en dépit de tous ces signes d'un réchauffement climatique incontestatble.

