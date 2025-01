Ski en Corse : Asco a ouvert, Ghisoni et Ese attendent des jours meilleurs

« C’est pas Val d’Isère, mais bon... » Sans se prendre pour ce qu’elle n’est pas, la station de ski d’Asco a connu des chiffres de fréquentation plus qu’honorables pour son premier week-end d’ouverture, les 4 et 5 janvier : 175 forfaits ont été vendus le samedi et 220 le dimanche, s’en réjouit le maire d’Asco, Bernard Franceschetti : « Avoir autant de monde, ça a dépassé mes espérances. Les gens sont sont venus d’un peu partout : de Bastia, de Balagne ou de Corte. On voit qu’ils ont besoin de sortir et de s’aérer. » Dans la plus petite des trois stations corses, les précipitations neigeuses de décembre se sont révélées suffisantes pour ouvrir : « Dès que les premières couches sont tombées, on a commencé à préparer les pistes, précise le maire. On a eu, certes, l’aide des canons à neige, mais ils n’ont pas fonctionné longtemps. » Dès lors, les deux pistes de la station avec vue sur le Cinto ont pu ouvrir, et il en était de même ce mercredi.En revanche à Ghisoni, « on est loin du compte », soupire le maire Don Marc Albertini. Sur le versant est, la neige est aux abonnées absentes. Comme l’an dernier, où un manque à gagner de « 40 000 à 50 000 euros » avait été déploré. A Ghisoni, la municipalité a développé il y a quelques années une application mobile qui recense les activités nature (randonnées en montagne, sorties rivière, accrobranches…) qu’il est possible d’effectuer durant la saison estivale. « On mise notre développement sur le sport nature en été, reconnaît Don Marc Albertini. L’activité hivernale, c’est un petit plus. » Un deuxième hiver consécutif sans ouverture sonnerait-il le glas des ambitions de la station ? « Non, on va serrer les dents et continuer à espérer. Dans les années 90, on avait déjà connu quatre ou cinq années de fermeture et on avait fini par rouvrir. »A Ese, même topo, la station est fermée. Et le faible enneigement qu’il est possible d’apercevoir sur le site internet de Bastelica, via la webcam installée dans la station , laisse penser que celle-ci n’ouvrira pas de sitôt. D’autant que la station du val d'Ese est en pleine restructuration, suite au transfert de compétences qui est intervenu en août 2023 . La mairie de Bastelica avait passé la main à la communauté de communes du Celavu-Prunellu, qui portait un programme d’investissement pour remettre la station au goût du jour. Les travaux entrepris permettront-ils une ouverture prochaine en cas de précipitation neigeuse ? La communauté de communes du Celavu-Prunellu, que nous avons sollicitée plusieurs fois par téléphone, n’a pas donné suite. De son côté, le maire de Bastelica, Jean-Baptiste Giffon, dit ne pas être informé de l’avancement des travaux dans la station.Pour les stations de ski corses, la période à ne pas rater, ce sont les vacances scolaires de février. L’échéance, du 15 février au 3 mars, est encore trop lointaine pour faire l’objet de prévisions météo fiables, confirme-t-on au poste montagne de Météo France en Corse. Mais pour la semaine, il faudra s’attendre à un retour du froid, de nord-est, sans pour autant s’attendre à de grosses quantités de neige. Actuellement, c’est au-delà de 2000 mètres que la neige ne manque pas : « Il y a 70 cm de neige dans le massif du Rotondo », indique le prévisionniste de Météo France. Mais les stations de ski corses sont situées en-deçà des 2 000 mètres d’altitude : « Et l’oscillation pluie neige qui varie beaucoup ne fait pas leur affaire. »