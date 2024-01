Dans l’attente des flocons, la station de ski d’Ese est en pleine restructuration

Depuis août, la commune de Bastelica a abandonné la gestion de la station du Val d’Ese, transférant la compétence à la communauté de communes du Celavu-Prunelli. D’importants travaux de mise aux normes devaient être entrepris, mais la municipalité ne disposait pas des fonds nécessaires. Or, il y avait urgence : les gestionnaires sont légalement tenus de faire inspecter leurs remontées mécaniques tous les trente ans et pour le téléski de Vaccaghju, l’échéance a pris fin en 2022. Une dérogation a permis de la repousser d’un an et aujourd’hui, le nouveau gestionnaire d’Ese confirme que l’obstacle a été levé : « On a l’accord de l’État pour que les remontées mécaniques fonctionnent. Au niveau de la maintenance, tout est prêt », se réjouit Derek Leonetti, le responsable du développement territorial au Celavu-Prunelli. Une date d’ouverture est en vue : le 28 janvier. Mais les incertitudes demeurent nombreuses.



Commission de sécurité



La plus évidente est liée à l’enneigement. L’hiver a démarré sur des bases douces et pour l’heure, ne permet pas la pratique du ski alpin. Le PADDUC ayant interdit l’utilisation des canons à neige, il convient de s’en remettre à la nature. D’expérience, les professionnels du ski en Corse savent qu’il peut se mettre à neiger en abondance du jour au lendemain. « Et là, on sera prêt à ouvrir », assure Derek Leonetti. Pour le fonctionnement de la station, la communauté de communes a dégagé un budget prévisionnel de 342 000 euros, qui inclut l’inspection du téléski de Vaccaghju, et a investi 58 000 euros dans la réalisation des travaux les plus urgents, comme la réfection de l’électricité, les vérifications de sécurité sur les pistes et la création de toilettes en préfabriqués pour se substituer aux anciennes qui étaient en mauvais état.



En parallèle, un diagnostic a été lancé concernant l’état du bâti recevant du public, tel que le chalet de restauration et le local de location de ski. « La commission de sécurité est passée, mais elle n’a pas rendu son avis encore. Dans tous les cas, on sera en mesure d’ouvrir les remontées mécaniques », rassure Derek Leonetti qui éloigne aussi le spectre d’une fermeture définitive de la station : « Si c’était pour qu’elle ferme, on n’aurait pas récupéré sa gestion via un transfert de compétences... »



La communauté de communes du Celavu-Prunelli porte notamment, sur le moyen terme, un projet de station qui pourrait être accessible toute l’année. Mais pour l’heure, elle se concentre sur les flocons à venir et sur la date du 28 janvier. Dans l’hypothèse (probable) où les skis ne pourront pas être loués directement dans la station, des loueurs seront en activité dans le village de Bastelica. Question personnel, les besoins de recrutement se chiffrent à huit embauches de saisonniers et Derek Leonetti se dit confiant pour les trouver : « On dispose d’un pool de personnes qui sont attachées à la station et qui reviennent chaque année. » La saison durerait ainsi jusqu’à fin février, début mars. Mais avant de penser à fermer la station, encore faut-il qu’elle ouvre.