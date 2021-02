Covid-19 : Par peur des variants, l'Italie bloque la réouverture des stations de ski

La réouverture des pistes en zone jaune était cependant conditionnée à la situation sanitaire qui "peut varier d'une semaine à l'autre" prévenait le gouvernement la semaine dernière en indiquant que ces dispositions auraient pu évoluer si la situation sanitaire l'imposait.

Et ce 14 février, en raison des nouvelles données épidémiologiques de l'agence italienne de la Santé, le ministère de la Santé a modifié le classement des régions en zones de différentes couleurs : en Italie les variants du SARS-CoV-2 représentent désormais, comme en France, le 17,8% des nouveaux ce qui a poussé le gouvernement a changer d'avis et ne pas réouvrir les pistes.

Plusieurs scientifiques italiens demandent un confinement strict par peur des variants qui d'ici deux semaines pourraient devenir la souche prédominante du Covid.

Dimanche 14 février, à quelques heures de la réouverture des stations de ski, le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, a signé la prolongation de la fermeture des pistes jusqu'au moins le 5 mars, en raison de la progression du variant britannique sur la péninsule.En effet depuis le début du mois la presque totalité de l'Italie est placée en zone jaune, d'après le code couleurs qui régit les ouvertures de lieux publics selon la situation épidémiologique et si le couvre-feu est maintenu dans l'ensemble du pays de 22 heures à 5 heures du matin, tout comme l'interdiction de se déplacer entre les régions, bars, restaurants et musées sont ouverts de 6 heures à 18 heures dans les régions jaunes et la réouverture des stations de ski était jugée compatible avec ces mesures.