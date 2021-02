Covid-19 : En Italie les stations de ski rouvrent le 15 février

Depuis le 1 février la presque totalité de l'Italie est placée en zone jaune, d'après le code couleurs qui régit les ouvertures de lieux publics selon la situation épidémiologique. Seize des vingt-une régions italiennes présentent en effet un taux de reproduction du virus inférieur à 1 (0,84) et quatre Italiens sur cinq ont pu retrouver un peu de normalité.

Si le couvre-feu est maintenu dans l'ensemble du pays de 22 heures à 5 heures du matin, tout comme l'interdiction de se déplacer entre les régions, bars, restaurants et musées sont ouverts de 6 heures à 18 heures partout sauf en Sicile, Sardaigne, Ombrie, et Valle d'Aoste (placée depuis ce soir en confinement strict), la province autonome de Bolzano et les Pouilles qui restent en zone orange.



Une ouverture des stations de ski sous condition

Dans ce contexte sanitaire le comité scientifique italien a donné ce jeudi 4 février son feu vert pour que les stations de ski qui se trouvent en zone jaune puissent rouvrir le 15 février date à laquelle les déplacements entre les régions seront possibles après presque deux mois d'interdiction.

Les remontées resteront par contre fermées dans les zones classées en orange et rouge. (pour le moment Sicile, Sardaigne, Ombrie, et Valle d'Aoste, la province autonome de Bolzano et les Pouilles).



Comme en France, la situation sanitaire peut varier d'une semaine à l'autre et on vous conseille de vous renseigner auprès des autorités italiennes avant d'entreprendre un voyage en Italie car, comme l'a annoncé l'ANSA, ces dispositions pourraient évoluer et des nouvelles mesures pourraient être prises par le gouvernement transalpin.