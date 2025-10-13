Course en montagne : U Periplu di Corti aura lieu le 19 octobre prochain

20 ans après sa première adition, le Périple de l’Arche a vécu. Les responsables de l’Athlétique Club de Corte souhaitant organiser « quelque chose de nouveau pour cet anniversaire ». « Après les retours des athlètes et des organisateurs il s’est avéré que la montée de l’Arche est bien connue des sportifs et des Cortenais puisqu’elle est pratiquée lors des diverses courses organisées par le Restonica Trail. Nous voulions présenter de nouveaux parcours et nous avons décidé d’utiliser les sentiers ouverts par la mairie de Corte après les catastrophes de novembre 2023. C’est ainsi l’occasion de faire découvrir ces sentiers dans la partie basse de la vallée de la Restonica », explique Yaelle Martin, présidente de l’AC Corte.



Trois courses seront donc au programme de ce samedi 19 octobre prochain l’une de 21 km pour 1900 mètres de dénivelés positifs, la deuxième longue de 11 km pour 1000 mètres de dénivelés positifs et enfin une troisième « qui fera 6 km pour 500 mètres de dénivelés positifs, semblable au Periplucciu car nous avions peur de ne proposer que des courses difficiles et non attrayantes pour tous les participants. Celle-ci pourra se faire en trail, soit de manière plus familiale, en marchant ».



Les départs et les arrivées se feront dans les jardins de la mairie de Corte à 7 h 30 pour la première épreuve baptisé « U Periplu ». Les concurrents, individuels ou en relais, vont traverser le cours Paoli puis les Lubbiacce pour rejoindre la chapelle Saint-Antoine et s’attaquer à la montée de la Punta di u Corbu. « Nous allons dominer ensuite la rive droite de la Restonica pour arriver à la fontaine de Persichelllu avant d’attaquer une descente très raide pour arriver à la passerelle de Chjarasgiolu. Nous restons en rive droite via le camping de Tuani, nous traversons la rivière au 9e kilomètre pour affronter la grande difficulté de la course à savoir la montée de Forca à l’Anchja. Une fois arrivés sur cette crête qui sépare les vallées de la Restonica et du Tavignanu, nous allons continuer en direction du Zurmulu avant de rejoindre Corte par la vallée du Tavignanu jusqu’à Baliri. En dessert, les concurrents auront à gravir la Scaffa, à savoir la montée vers le belvédère, dans ces escaliers très raides taillés dans le granite. Direction place d’armes avant de se diriger vers la forteresse via la rue du Colonel Feracci jusqu’à l’arrivée à la mairie », détaille Pierre Zuccarelli, responsable événementiel de l’AC Corte, mais également trailer.



La deuxième course, à 8h30, dénommée « U San Teofalu » se déroulera de la même manière sur les 6 premiers kilomètres, sauf qu’arrivés à Chjarasgiolu les athlètes traverseront la passerelle pour monter en crête à travers a "sera di mezzu". « Une ascension très difficile qui va laisser des traces sur les organismes car elle est très alpine avec des passages sur des pierriers, il y a également des mains courantes installées et l’on va faire 500 mètres de dénivelés positifs en moins de deux kilomètres. Après avoir rejoint Zurmulu la fin du parcours est identique à la précédente course », indique Pierre Zuccarelli.



La troisième course, qui démarerra à 9 heures, « U Persichellu » emmènera les coureurs jusqu’à la passerelle de Chjarasgiolu où sera jugée l’arrivée. Ici, les athlètes seront récupérés par une navette pour les mener jusqu’aux jardins de la mairie. Il est à noter que cette épreuve compte pour le challenge de la Squadra Corsa des jeunes, en juniors et en cadets.



La remise des prix se fera dans la foulée tandis que tous les participants partageront un repas en commun autour du veau à la broche. Et après ce moment de convivialité auront les courses pour les enfants dans les jardins de la mairie.

