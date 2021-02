​Le chiffre du jour : 7,1

On peut sans aucun doute parler d’un choc sans précédent pour la compagnie Air France-KLM​ qui a perdu 7,1 milliards d’euros en 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus. De son côté, le constructeur Airbus a limité la casse avec une perte nette de “seulement” 1,1 milliard d’euros.Le chiffre d’affaires d’ Air France-KLM s’est effondré de 59 % par rapport à 2019, à 11,1 milliards d’euros, a précisé, jeudi, la direction du groupe dans un communiqué. Des pertes et chutes d’activité « qui donnent un peu le tournis », a reconnu le directeur financier d’Air France-KLM, Frédéric Gagey. La crise a fait subir au groupe « un impact sans précédent », a résumé l’entreprise dans son communiqué. La rentabilité des compagnies aériennes dépend de leur capacité à faire voler le plus possible des appareils remplis au maximum, une équation devenue insoluble dès le début de la crise et qui a conduit les gouvernements français et néerlandais à accorder des prêts directs à Air France-KLM, pour plus de 10 milliards d’euros au total.Ils étaient encore 83 000 fin 2019. Les effectifs ont fondu de plus de 10 % en un an : 5 000 de moins chez KLM et 3 600 chez Air France. « Des plans en cours permettront encore d’accompagner environ 900 départs chez KLM et environ 4 900 chez Air France », des efforts jugés « indispensables » pour surmonter la crise, selon le directeur financier.Sur l’année entière, Air France-KLM a perdu 67,3 % des passagers par rapport à 2019, une tendance aggravée lors du quatrième trimestre qui enregistre lui une baisse de 75,9 %. Le premier trimestre 2021 s’annonce tout aussi difficile particulièrement suite aux restrictions de voyage renforcées. La capacité de transport de passagers n’y atteindra que 40 % comparé à la même période en 2019. En outre, « la visibilité sur la reprise de la demande est toujours limitée », a ajouté l’entreprise, qui s’attend néanmoins à « une reprise du trafic au cours des deuxième et troisième trimestres 2021 grâce au déploiement du vaccin ».Filiale d’Air-France, la compagnie Air Corsica est également impactée et forcément inquiète d’une telle perte qui risque d’avoir des conséquences à court et long terme. Elle a prolongé l’obligation d’un test PCR pour venir en Corse et mis en place un numéro d’accréditation pour les résidents ( lire ici ).