SC Bastia : Frédéric Antonetti quitte le club

Frédéric Antonetti quitte le Sporting Club de Bastia. Dans un communiqué, le directeur technique du club explique prendre : « acte de la décision de la direction de se séparer de Benoît TAVENOT. Fidèle à ma ligne de conduite, j’assume ma part de responsabilité dans la situation d’échec actuelle du club. J’ai donc décidé de quitter mes fonctions avec effet immédiat. Avec le recul, je n’avais probablement pas mesuré la difficulté pour un entraîneur d’occuper un tel poste, trop différent de celui que j’ai connu dans ma carrière et trop éloigné du terrain. »



Avant de poursuivre : « Malgré la proposition qui m’a été faite par Claude Ferrandi de reprendre l’équipe, j’ai pris cette décision difficile car je ne voyais pas d’autres alternatives. »

Dans son communiqué publié sur le site internet du club, Frédéric Antonetti précise sa décision de ne pas récupérer le banc bastiais : « Au-delà du sens de l’honneur et de la loyauté, qui m’a toujours guidé dans ma vie et qui m’impose de ne pas prendre la place de celui que j’avais choisi pour occuper le poste d’entraîneur principal, mon choix a été largement facilité par une confrontation tendue avec une frange radicale d’individus hier au centre d’entraînement. Leur comportement et leur agressivité m’ont profondément choqué. Je n’assimile bien évidemment pas ces personnes à la majorité des supporters, qui a été d’un grand soutien et que je remercie pour sa solidarité dans les bons comme dans les mauvais moments. »



Frédéric Antonetti conclut sur le Sporting Club de Bastia, dont il a porté les couleurs et été l’entraîneur : « Mon histoire avec le SC Bastia se termine d’une manière que je n’avais jamais envisagée mais il faut avoir l’humilité de reconnaître son échec et savoir se retirer face à l’animosité et au rejet que l’on suscite. Cela n’arrachera jamais l’amour que je porte à mon club depuis 1972, date à laquelle j’y suis entré pour ne jamais plus en sortir, même si ma carrière m’en a souvent éloigné durant près de 25 ans. C’est cet amour qui m’a poussé, contre la logique et la raison, à revenir en mai 2024. Un lien inaltérable m’unit au SC Bastia, qui se sortira de cette situation comme de tant d’autres auparavant. La suite n’est qu’un nouveau chemin. »