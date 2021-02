Air Corsica : pour voyager au tarif résident il faut, désormais, un numéro d'accréditation

Pour acheter un billet d'avion en tarif résident et il vous faudra à partir du 1er mars un "numéro d'accréditation". Rattaché à votre nom et prénom, celui-ci permettra de contrôler avant l'achat du billet, si vous êtes éligible au nouveau tarif résident en vigueur depuis le 15 mars 2020.

Les voyageurs n'auront donc plus à présenter à partir du 1er mars prochain leur avis d'imposition pour justifier leur tarif.



Comment se procurer l'accréditation résident ?



Vous pouvez vous rendre directement sur le site de la compagnie Air Corsica, aller sur l'onglet "accréditation résident Corse" pour réclamer votre numéro. Vous devrez alors remplir des cases tel que nom, prénom, adresse mail et joindre un PDF de votre pièce d'identité ainsi que votre dernier avis d'imposition (le montant peut être caché). En 48 heures au plus tard après la demande en ligne, vous recevrez un numéro d'accréditation. Celui-ci sera à fournir à chaque achat de billet sur la compagnie et sera valable un an. Chaque année il devra être renouvelé.



Et pour les étudiants ?



Lors de la demande, il est possible de sélectionner "étudiant". La pièce d'identité, le dernier avis d'imposition sur le revenu d'un des parents (ou avis de situation déclarative) ainsi que la carte d'étudiant, en cours de validité, seront demandés pour pouvoir émettre un numéro d'accréditation résident.



Pour les enfants ou adultes à charge



En plus de la pièce d'identité et du dernier avis d'imposition, la compagnie demande de télécharger l'attestation d'assurance-maladie d'un des parents (justifiant la filiation ou une attestation d'assurance-maladie de l'enfant avec son adresse en Corse s'il détient sa propre carte).

Pour les adultes à charge, il faudra son attestation d'assurance-maladie avec son adresse en Corse.