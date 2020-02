​Invernale de Calenzana : le rendez-vous est pris !

« On peut parler d’un succès, nous confirme Jean Sicurani, maître d’œuvre de ces rencontres de musique hivernales. Le bilan est positif, la preuve, on compte bien reconduire cette manifestation en 2021. Le pari n’était pas gagné d’avance en cette période plutôt « creuse » mais le public a vraiment répondu présent. Des gens sont venus de Porto Vecchio, de l’Alta Rocca ou de Bastia. On a eu du monde aux concerts mais aussi aux stages et aux conférences. L’opération avec les scolaires a été une réussite. On a même eu des retours positifs de gens qui n’ont pas pu venir mais qui saluent l’initiative à cette période. Ça nous a vraiment permis de voyager, de Mongolie en Sibérie en passant par les Etats-Unis et évidemment la Méditerranée. Un voyage initiatique, passionnant et avant tout humain. C’est ce qui nous relie tous : les artistes, l’équipe technique et administrative, nos bénévoles, etc. J’en ai vu partir ce midi la larme à l’œil avec la promesse de revenir. Ça nous incite à pérenniser et à développer cette manifestation. »



Il faut dire que ces 5 jours articulés autour des polyphonies et du chant en général étaient parfaitement organisés.

Dès jeudi et vendredi dernier, les scolaires de la région ont eu la chance de découvrir ces musiques du monde : le groupe géorgien Iberi, le bouriate Alexandre Arkhincheev ou encore Olena Utai de Yacoutie. Le grand public profitant lui de leur représentation les jours suivants en la chapelle Sainte Restitude. Dimanche, Voce Ventu mettait littéralement le feu dans cette même chapelle, chauffée pour l’occasion et qui a fait le plein. Enfin, c’est l’étonnant groupe a capella Opus Jam, fortement influencé Motown, qui clôturait en beauté ces cinq jours chants et musiques traditionnels, d’ici et d’ailleurs. Un public sous le charme, debout ne voulant plus les laisser partir.



Le public a également répondu présent en participant activement aux six stages ouverts à tous, proposées en journée.

Après avoir créé les Rencontres de Calenzana, qui fêteront leurs 20 ans cette année, Jean Sicurani et son équipe viennent d’installer un nouveau rendez-vous en Balagne, au cœur de l’hiver. Avec succès !