​Festival : Lisula CineMusica ne baisse pas les bras

Festival

« On ne lâche rien » a été le cri de ralliement de l’équipe de Lisula cinemusica. Cecce Acquaviva, président de l’association et directeur du cinéma Le Fogata, Alain Remond, délégué général et Claudine Cornillat, déléguée artistique, ont tenu bon et terminé la 3e édition de ce tout jeune festival malgré l’instauration du couvre feu dans l’île. Sans regrets comme nous l’explique Alain Remond : « Nous tirons avec l’équipe un bilan positif malgré les circonstances. Evidement, la fréquentation est en baisse comparée à l’an dernier mais elle a été plus régulière sur chaque séance. » Un résultat encourageant ? « Oui, nous répond Alain. Ça signifie que la « marque » Lisula cinemusica s’installe. Le public nous fait confiance et vient voir toute notre sélection. Ce n’est plus seulement un gros film qui attire. Surtout qu’avec cette conjoncture nous n’avons pas pu mettre en place les moments de convivialité habituels autour d’un verre. » Alors pourquoi un tel succès ? « Le travail avec les associations locales a été important, il a déclenché un vrai bouche à oreille. Nous avons également obtenu cette année le soutien de la Municipalité de L’Île Rousse. Enfin le public commence à identifier notre manifestation. C’est pour cette raison que l’on doit continuer…» Un discours relayé sur scène par Cecce Acquaviva quelques minutes plus tard lorsqu’il donne rendez-vous en 2021 pour la 4e édition.



Des courts métrages autour de la musique

Pour cette 3e édition, l’équipe a décidé d’ajouter à la programmation une compétition de courts métrages (lire le palmarès plus bas). « Nous en avons reçu 113 ! s’exclame Alain Remond. Ce n’est pas rien pour un festival naissant. Ce fut une belle séance avec une grande variété, des courts dans des genres totalement différents – animation, documentaire, fiction – qui ont ravi le public et notre jury. » Avec l’envie de continuer sur cette lancée ? « Evidement. Nous allons reconduire cette compétition, peut-être étoffer la partie documentaire sans oublier l’essentiel de Lisula : le cinéma et la musique. Nous aimerions aussi développer des séances à l’année, peut-être tous les deux mois pour commencer. Des séances en partenariat, par exemple avec Amnesty International. Nous voulons aussi faire un travail de médiation envers le public des collèges et des lycées. Trouver des films qui les touchent dans l’esprit de N.W.A - Straight Outta Compton qui parle de la naissance du rap aux USA. Aller vers les musiques modernes comme nous l’avons fait en ouverture avec La Nuit Venue de Frédéric Farrucci et la formidable bande-son électro de RONE. »



Rendez-vous en 2021

Habituellement en avril, la 3e édition a été décalée à octobre. « Une date qui nous convient bien aussi. On va voir l’an prochain si on reste en octobre ou si on retourne en avril. Mais quoi qu’il arrive, on donne rendez-vous à notre public pour la 4e édition de Lisula cinemusica ! » se sont écrié en chœur les trois organisateurs.