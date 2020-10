​Couvre-feu : en Corse, la culture tente de s’adapter

Côté Festival

L’annonce du couvre feu est tombé en plein festival Lisula cinémusica de l’Île Rousse. Les organisateurs n’ont pas imaginé une seconde annuler leur manifestation. Ils ont réorganisé la programmation. Le très attendu Mignonnes de Maïmouna Doucouré a laissé sa place au showcase de Barbara Carlotti qui devait avoir lieu à 20h mais que les balanins ont pu découvrir ce samedi à 18h, au Fogata.

Quant au film qui a fait polémique aux USA il sera finalement projeté ce mardi 27 octobre à 18h. Seul Western Stars, le très beau documentaire de et avec Bruce Springsteen fait les frais de la COVID19 en étant déprogrammé (il était prévu dimanche à 21h). Cette 3e édition de Lisula cinemusica s’est donc clôturé avec l’avant-première de The Singing Club dimanche 25 octobre à 18h au Fogata.



Dans les prochains événements à venir, Les Musicales de Bastia ont annoncé vouloir maintenir cette édition 2020 mais c’était sans compter sur le couvre-feu. Le festival qui a déjà fait face à deux annulations d’artistes est censé se dérouler à Bastia du 18 au 21 novembre prochain. L'événement pourra-t-il être maintenu en décalant les concerts en journée ? C’est ce que nous confirme l’équipe, pour le moment.



Du côté des rencontres de musique de Calenzana, l’édition de l’été avait été allégée et s’était parfaitement déroulée. L’association a aussi une activité à l’année avec des académies. Celle de musique à l’image qui a lieu en ce moment est maintenue, elle se déroule principalement autour d’ateliers en journée. Seul le concert de clôture, prévu mercredi 28 octobre à Santa Reparata di Balagna a été annulé. La prochaine académie est également maintenue, elle débute ce lundi et fini le 30 octobre. Elle comprend cinq master-class de musique classique qui permettent à une trentaine d’élèves de perfectionner leur pratique musicale. Le concert de restitution prévu le 30 octobre, à 21h, en la chapelle Sainte Restitude à Calenzana est lui aussi annulé.



A Ajaccio, c’est le Festival di u filmu talianu qui doit se dérouler du 7 au 15 novembre, le programme n’était pas encore en ligne. La décision n’a pas encore été prise d’annuler, de modifier ou de reporter cette édition. Du côté de la BD par contre, la décision vient de tomber, via un communiqué : « C'est à regret que l'Association Case et Bulle, organisatrice du festival de la BD d'Aiacciu, est contrainte de renoncer à la 18e édition qui devait se dérouler en novembre 2020 au palais des Congrès. La situation sanitaire et les nouvelles restrictions annoncées par le gouvernement ce jeudi, nous ont conduits à prendre cette décision. »

L’Isula Game Fest d’Ajaccio fait également les frais de la crise sanitaire et annonce le report en 2021 de cette édition automnale.



A Lama, les séances hivernales ont lieu toutes les trois semaines, le dimanche, à 17h, à la Casa di Lama. L’association du Festival du film de Lama a confirmé la projection du classique de la comédie musicale Singing in the Rain ce dimanche 1er novembre, dans le strict respect des conditions sanitaires (masque, distanciation, gel et aération des locaux). Par contre, depuis deux ans avaient lieu des Rencontres de la Comédie fin novembre au Fogata de L’Île Rousse. L’association a cette fois décidé de reporter cette manifestation qui se déroule principalement en soirée.



A Porto Vecchio, la Cinémathèque doit accueillir, du 10 au 13 novembre prochain, l'ACID de Cannes pour une reprise de leur sélection 2020. Si la manifestation est maintenue, il va surement falloir revoir les horaires de projection.



A Bastia, les 5e rencontres du film d’animation prévues du 6 au 8 novembre prochain sont maintenues mais là aussi, le Centre culturel Una Volta et le cinéma Le Régent vont devoir adapter les horaires de projection pour respecter le couvre-feu.



Les cinémas de Corse ont réagi…

A peine l’annonce du gouvernement d’instaurer un couvre-feu est tombée que les cinémas de l’île ont réagi, modifiant et adaptant leurs programmes à la situation. Plus aucune séance en soirée, après 19h, et ils sont plusieurs a avoir choisit d’organiser des séances le matin, à l’image du Régent de Bastia, du Galaxy de Lecci ou de L’Ellipse d’Ajaccio. Cette nouvelle contrainte s’ajoute aux nombreux reports de films et devrait à nouveau être un coup dur pour les exploitants de l’île. Certaines salles, dont le Fogata de L’Île Rousse, se demandent même s’ils ne vont pas fermer pendant quelques semaines.



Les théâtres aussi…

A Bastia, le maire Pierre Savelli a donné pour instruction que soient appliquées les nouvelles règles sanitaires dans les ERP du domaine culturel. Ainsi, durant le couvre feu, tous les spectacles de Spettaculu Vivu seront avancés à 18h30 que ce soit au théâtre, à l’Alb’oru ou à Sant’Anghuli. Trois établissements qui restent ouvert ainsi que les deux médiathèques, Una Volta, le conservatoire, l’Arnia, a Casa di Scenze et di a Citatinenza. Par contre, plus aucun repas ou boisson ne sera servi dans ces lieux.



L’espace Diamant a également décidé de s’adapter aux mesures gouvernementales, la salle d’exposition sera fermée pour une durée de six semaines. L’exposition en court de Caroline Nasica, celle de Thierry Corpet et celle de Bonnie Guespin sont donc annulées. Le Festival Arte Mare qui fait sa reprise à Ajaccio dans cette salle les 6 et 7 novembre prochain devrait être maintenu mais sans pouvoir projeter le film du soir.



La fabrique de Théâtre de Bastia, via un communiqué explique qu’elle «…fera TOUT son possible pour décaler les horaires de spectacles. Programmer les samedis, les dimanches... Il nous faut plus que jamais soutenir les artistes. Et nous comptons plus que jamais sur l'envie et la curiosité du public quelle que soit l'heure » mais a déjà du reporter au premier trimestre 2021 les deux stages prévus à l'automne : celui de théâtre avec Laurent Ziveri et celui de danse contemporaine avec Laeticia Brighi.



La plateforme Allindì se mobilise

La plateforme de SVOD corse Allindì qui a vue le jour début août 2020 propose une opération « Solidarité-Couvre feu » avec la possibilité de découvrir gratuitement chaque soir, de 20h30 à 22h30 un film en accès libre. Une opération originale qui montre à nouveau le soutien envers la production insulaire dont fait preuve cette plateforme.