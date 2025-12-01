Avec « Ritratti bastiesi», le Centre Méditerranéen de la Photographie zoome sur les quartiers sud et centre ancien de Bastia

C'est une exposition à voir jusqu'au 31 décembre au centre culturel l'Alb'Oru. "Ritratti bastiesi" a été inaugurée le 3 décembre dernier au centre culturel l’Alb’Oru à Bastia par Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia en charge de la culture, et met en lumières plusieurs projets menés dans les années 2000 par le Centre Méditerranéen de la Photographie dans le cadre du contrat de ville d’agglomération de Bastia. «



«La 1ère, Tragulinu di ritratti in Bastia, est une série de portraits réalisés par Matthieu Cauchy et Romain Cavallin qui ont sillonné les quartiers sud et le centre ancien de Bastia en 2024 et 2025 à bord d’une camionnette itinérante transformée en appareil photo et en laboratoire argentique, la Obscura Machine » indique Marcel Fortini, le directeur du CMP. Une autre, intitulée « Carrughju Gaudin », propose des portraits de commerçants réalisés par Valérie Rouyer en 2023. « Femlab » nous replonge quant à elle dans l’atelier mené, avec des bastiaises amatrices en photographie, par Jane Evelyn Atwood en 2016-2017. « Ti tengu caru anc’eiu » revient sur le projet de Dominique Degli Esposti sur le thème des luttes contre les discriminations en 2020. Enfin les portraits en noir et blanc de « Carrughju Dirittu » pris par Jean-François Joly en 2006 viennent compléter cet ensemble rétrospectif.





Savoir + :

Ritratti bastiesi, à voir du 3 au 31 décembre à L’Alb’Oru - Du mardi au vendredi de 9 h à 18 h. Samedi de 9 h à 12 h. Entrée libre

