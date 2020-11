​Confinement - Un jour, un film : week-end spécial courts métrages

Il n’y a pas que les longs dans la vie ! Alors que la date de réouverture des cinémas vient enfin d’être fixée, on profite de ce cinquième week-end de (re)confinement pour découvrir des courts métrages. L’offre est foisonnante et de qualité, alors pourquoi s’en priver ?• Vendredi 27 novembre –Les Misérables de Ladj LyJe sais, je sais, vous avez vu le film Les Misérables, sorti en 2019. Mais là, on parle du court, celui qui a inspiré le long du même nom. En 2016, Ladj Ly réalise ce film coup de poing de 17 mn au cœur de Montfermeil avec trois policiers de la BAC. Devant le succès, le film devient un long, toujours réalisé par Ladj Ly et avec les même acteurs dans le rôle des policiers : Alexis Manenti, Damien Bonnard et Djibril Zonga. Le site de SVOD Universciné ( lien ici ) à la bonne idée de le proposer à la location. Un film qui apporte une réflexion sur les événements malheureusement d’actualité. En plus, les Misérables ne sont pas seuls ! Ils sont accompagnés d’une sélection de courts métrages plus intéressants les uns que les autres. C ‘est le cas du très beau film d’animation La Nuits des sacs plastiques avec la voix de Damien Bonnard, une fable écologique et romantique dans un Marseille envahit par ses déchets plastiques. Vous pouvez aussi (re)voir Kapitalistis de Pablo Munoz Gomez, prix du public du Festival de Lama en 2016 ou encore Rupture de Pierre Etaix et Jean-Claude Carrière, un film de 11 mn de 1960 qui prouve que les courts ne datent pas d’hier.• Samedi 28 novembre –Comme beaucoup de Festivals, celui du court métrage d’Auch ( lien ici ) a été impacté par la crise sanitaire et n’a donc pas pu se dérouler en présentiel. Heureusement, l’équipe a tenu à le maintenir et propose une édition en ligne qui se déroule ce week-end, de samedi 17h30 à dimanche 20h. La sélection est de qualité et pas trop chargée (on n’a pas non plus envie de passer le week-end devant son écran). Parmi les 10 courts rassemblés en deux cessions, on ne saurait trop vous conseiller La Légende de Manon Eyriey avec l’acrice Noée Abita (Ava, Slalom) ou encore Miss Chazelle, de Thomas Vernay, formidable incursion dans la "province" adolescente d’aujourd’hui. Son héroïne, Megan Northam est une révélation.• Dimanche 29 novembre –Excellent site que celui de l’Agence du court métrage ( lien ici ). En plus des infos concernant la profession (production, news, festivals, etc.), il propose régulièrement des courts métrages en visionnage libre. C’est le cas cette semaine avec L’aventure atomique, petit bijou découvert cet été à l’occasion des Nuits Med et qui vient d’être sélectionné pour les César 2021. Le jeune public n’est pas oublié avec Jardiniers en Folie.Arte est la chaîne du court métrage. En plus de l’émission Court-circuit qui vient tout juste de fêter son 1000numéro, la chaîne franco-allemande propose également une sélection de courts en libre accès. C’est par exemple le cas de Tant qu'il nous reste des fusils à pompe de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, Ours d'or du meilleur court-métrage à la Berlinale en 2014.