​Confinement - Un jour, un film : « Jumanji »

L’histoire

« Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d'enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre joueur reprendra la partie et le libèrera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes joueurs. »



Original

Jumanji est un roman américain publié en 1981, écrit et illustré par Chris Van Allsburg. En 1995, il est adapté au cinéma par Joe Johnston, fort du succès de Chérie j’ai rétréci les gosses et qui rejoindra l’écurie Marvel en 2010 pour Captain America : First Avenger. Le réalisateur est un passionné d’effets spéciaux, il a d'ailleurs débuté dans ce domaine. Avec Jumanji, production plutôt modeste au départ, il finit par casser la baraque au box office et rassemble plus de 260 millions de dollars à l’international et 2 millions d’entrées en France.

A l’heure de deux remakes insipides (Jumanji : Bienvenue dans la Jungle en 2017 et Jumanji : Next Level l’an dernier) qui ont perdu toute l’essence de l’original, il est temps de découvrir ou re-découvrir le Jumanji de Joe Johnston.



Casting

Robin Williams n'était pas le premier choix de la production pour interpréter Alan Parrish. Tom Hanks avait été approché en premier mais il a refusé le rôle, entre autre parce qu’il venait à peine de terminer Forrest Gump. Du coup, le réalisateur s’est tourné vers d’autres comédiens : Sean Connery, Kevin Costner, Harrison Ford, Mel Gibson ou encore Arnold Schwarzenegger. Le film aurait forcément été différent si l’un deux avait décroché le rôle.

Pour la jeune la jeune Judy Shepherd, interprétée par Kirsten Dunst, c’est Scarlett Johansson qui avait été auditionné en premier. Ces deux comédiennes poursuivent depuis leur carrière avec le succès que l’on connaît.



• lundi 20 avril – TMC à 21h15

Jumanji de Joe Johnston