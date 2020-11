​Confinement - Un jour, un film : « Hors de prix »

Ce soir sur France 2, Pierre Salvadori fait pétiller votre télé. Il dirige Audrey Tautou et Gad Elmaleh dans une de ces comédies dont il a le secret, légère et profonde, pleine de mensonges et de vérités, douce et dure à la fois. Une comédie à voir…à tout prix !



L’histoire

« Jean, serveur timide d'un grand hôtel, passe pour un milliardaire aux yeux d'Irène, une aventurière intéressée. Quand elle découvre qui il est réellement, elle le fuit aussitôt. Mais Jean, amoureux, se lance à sa poursuite et la retrouve sur la Côte d'Azur… »



Réalisateur

Hors de Prix est le 6e film du réalisateur corse Pierre Salvadori. Le moins que l’on puisse dire c’est que cet homme est un orfèvre. Il cisèle une filmographie inspirée par les grandes comédies de l’âge d’or d’Hollywood (Lubitsch en tête mais aussi Capra ou La Cava) sans jamais les copier, avec un style bien à lui. Un réalisateur qui donne l’impression de se faire plaisir autant que de faire plaisir au spectateur.



Tempo

Habitué aux situations douces amères, Pierre Salvadori emmène ici ses deux héros – Gad Elmaleh et Audrey Tautou – dans un jeu de mensonge, de poursuite romantique à la « suis moi je te fuis, fuis moi je te suis ». Mais le réalisateur ne se repose pas sur le talent de ses comédiens, les dialogues sont éclatants d’inventivité, la mise en scène soignée et précise. Hors de prix prend son temps, au lieu d’enfiler des gags à la chaîne, Pierre Salvadori fait respirer ses scènes et laisse cette douce mélancolie gagner le rythme du film. Il allie, comme il sait si bien le faire, comédie et poésie des situations avec, ici, une jolie touche de romantisme social.



L’info en +

Pierre Salvadori vient tout juste de mettre le dernier coup de manivelle à son nouveau long métrage, La Petite Bande, tourné en Corse, du côté de Barchetta et de Sartène.



• Mardi 17 novembre à 21h sur France 2

Hors de Prix de Pierre Salvadori