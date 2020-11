​Confinement - Un jour, un film : « Cold War »

Pourquoi ne pas commencer la semaine en beauté ? On se branche ce soir sur la chaîne franco-allemande pour (re)découvrir le sublime Cold War de Pawel Pawlikowski. Un film dans lequel l’amour se vit totalement déconfiné, passionné mais pas forcément en liberté.



L’histoire

« Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible. »



Cannes

Cold War est le 5e film du réalisateur polonais Pawel Pawlikowski. Remarqué dès son 2e long, le sensuel Summer of Love, il tourne à l’étranger avant de revenir dans sa Pologne natale en 2013 avec Ida puis Cold War. Ces deux longs métrages, aux histoires totalement différentes, ont plusieurs points communs : ils sont tous les deux en noir et blanc, au format carré avec une image particulièrement travaillée, reposent sur un personnage féminin très fort et déterminé (Agata Kulesza pour Ida et Joanna Kulig pour Cold War) et se déroulent sur la même période. Ils ont tous les deux brillé au European Film Awards avec cinq prix majeurs. Cold War a également obtenu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, le confortant parmi les grands films de l’année.



Musical

Cold War n’est pas une comédie, ou plutôt un drame, musical mais s’en approche tant la musique est présente tout au long du récit et pas comme simple artifice. Elle est propre à l’histoire et accompagne la romance des deux personnages, dès leur rencontre puis à travers leurs vies et leur périples en Europe. Pawel Pawlikowski débute son film par une sorte de "Star Academy" itinérante à la recherche d’artistes pour monter une chorale communiste. Le réalisateur a fait appel à l’ensemble folklorique Mazowsze, une troupe fondée après la guerre, toujours en activité : « Les mélodies, les voix, les danses, les arrangements étaient absolument magnifiques et dynamiques. Cette musique est aux antipodes de notre monde virtuel et de la culture électronique. Elle nous transporte » explique-t-il.



L’info en +

Cold War a également permis de révéler l’actrice Joanna Kulig au monde entier. Si ce n’est pas son premier rôle, elle explose littéralement dans ce film. Elle a, depuis, tourné dans la série The Eddy de Damien Chazelle, au côté d’Alexis Manenti.



• lundi 16 novembre à 20h55 sur Arte :

Cold War de Pawel Pawlikowski