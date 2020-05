​Confinement - Un jour, un film : « Christine »

L’histoire

« La première fois qu'Arnie voit Christine, il tombe en extase devant cette beauté aux formes éblouissantes. C'est dit, ils sont liés par le destin pour le meilleur et pour le pire. Mais Christine, la belle Plymouth, modèle 57, n'aime pas trop les rivales. Gare a celles qui voudront approcher Arnie… »



Mise en scène

Le réalisateur John Carpenter, spécialisé dans l’horreur, sort d’un échec avec The Thing et doit se refaire. Christine est une commande de studio, une adaptation d’un roman de Stephen King dont les droits ont été achetés avant même sa sortie en librairie. Pour Carpenter, c’est l’occasion parfaite de se remettre en selle. Si Christine n’est pas son film le plus personnel et s’apparente autant à un teen movie qu’un film d’horreur, le réalisateur est encore en avance sur son temps et s’éloigne du récit original pour féminisé son héroïne, la Plymouth rouge. Pas forcément bien reçu par la presse à sa sortie en 84, le film est totalement réhabilité aujourd’hui et considéré comme une des meilleures adaptations du maître de l’horreur.



Casting

Hormis Harry Dean Stanton – Alien, Paris Texas– dans le rôle du policier, les comédiens du film sont d’illustres inconnus, un moyen pour le réalisateur de forcer l’identification du spectateur. Le film est d’ailleurs un succès public, particulièrement chez les adolescents. Pour jouer son héros Arnie, Carpenter choisit le jeune Keith Gordon aperçu dans Pulsion de Brian De Palma. Si sa carrière d’acteur n’explose pas après ce film, il devient quelques années plus tard un réalisateur à succès de nombreuses séries : Dexter, The Leftovers, Homeland, etc.



L’info en +

Christine est un roman de l’auteur américain à succès Stephen King. Il a dédié son livre à son ami Georges Romero avec qui il avait collaboré sur le film à sketchs Creepshow.



Christine de John Carpenter