​Cinetica : des ateliers pour tous au centre culturel Una Volta à Bastia

Au premier étage d'Una Volta, Julien Veronneau et Thomas Silvert, les Heckle et Jeckle de l'animation, préparent méthodiquement la scène – un plateau de cuisine – qui va servir de décor à l'atelier de Stop-motion. Caméra et ordinateurs sont branchés, les derniers essais effectués. Dans la salle d'à-côté, plusieurs enfants s'affairent à réaliser leur personnage qu'ils vont bientôt pouvoir venir animer. En plus, cette année, ces petits bonhommes sont fabriqués avec des coquillages. Une idée qui est venue à Julien Veronneau quand il a découvert un des films projetés à Cinetica, Marcel le coquillage (avec ses chaussures). Ce long métrage utilise justement la technique dite du "stop-motion" qui consiste à animer, image par image, des objets dotés de volume. La succession des prises de vues permet de créer l'illusion que ces derniers sont en mouvement. Cette proposition connaît un succès grandissant à chaque nouvelle édition des Rencontres de l'animation. Les deux animateurs l'ont également utilisé, tout au long de l'année, dans le cadre des actions organisées par Una Volta autour de l'image et des arts visuels. Une manière d'étendre les activités d'éducation artistiques et culturelles de ces disciplines liées au cinéma d'animation. Ainsi, dans le cadre du dispositif " comme au cinéma* ", Julien et Thomas, ont accompagné les élèves de CP des écoles Subissi et Defendini et les élèves de CE1 de l’école Calloni. Les enfants ont réalisé Cheeeeese ! un court-métrage drôle et tendre sur la rencontre d’une jeune fille curieuse et d’un ours polaire plutôt sociable. Le film a été projeté en ouverture de Cinetica, vendredi soir.



À plat, mais pas raplapla

Deux autres ateliers se sont inspirés de l'actualité du centre culturel. Pas d'un film, cette fois, mais de l'exposition en cours, celle de l'illustratrice Delphine Perret, qui se tient à Una Volta jusqu'au 15 novembre. Cette autrice de bande dessinée raconte, dans l'une d'elles, les aventures d'un petit extra-terrestre, Vézovèle. C'est autour de lui que sont construits l'atelier d'art plastique, « Qu'il est collant ce Vézovèle! » et l'atelier d'animation en 2D, « Vézovèle dans tous ses états ». Deux espaces qui permettent aux enfants de laisser libre cours à leur imagination tous en les initiant à des techniques de dessin et d'animation plus ou moins modernes, du dessin à la peinture ou au collage en passant par la tablette graphique.



Doublage à tous les étages

Si le stop-motion et la 2D ont du succès, l'atelier de doublage de film d'animation en langue corse, proposé par l'association Fiura Mossa, ne désemplit pas non plus. Il a un avantage : tout le monde peut participer, de 7 à 77 ans ! Du coup, des familles, des amis se retrouvent dans le studio de doublage de l'association pour s'essayer à cette technique si particulière. Cette année, Fiura Mossa propose une version doublée en Corse du film d'animation Le rat scélérat, de Jeroen Jaspaert (Monsieur bout de bois). Des extraits choisis permettent de s'entraîner sur certains passages. Le film, U tupone ladrone, entièrement doublé, est projeté ce dimanche matin, à 10 h 15 au cinéma Le Régent.

Tous les ateliers sont gratuits et se déroulent encore ce dimanche 12 novembre, de 15 à 18 heures, au centre culturel Una Volta de Bastia.



* Dispositif soutenu par la Cité éducative de Bastia, avec le concours financier de la Ville de Bastia, de la Collectivité de Corse et de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.