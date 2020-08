​Cinéma : Bronx d’Olivier Marchal sur Netflix

Vous avez tourné dans Bronx d’Olivier Marchal. Parlez-nous de ce tournage ?

J’ai le rôle d’un voyou corse qui défouraille pas mal [rires]. Je suis en binôme avec Pierre-Marie Mosconi, on fait partie de la bande des « méchants ». Ce fut vraiment un tournage agréable, Olivier est un super mec. C’était plaisant de travailler avec lui et avec toute l’équipe.



Le film sort directement sur Netflix, vous en pensez quoi ?

C’est l’époque et la conjoncture actuelle, avec cette satanée crise sanitaire, qui fait que ce genre de décisions sont prises. Les salles se vident. Difficile de se positionner en tant qu'acteur qui a participé à l’aventure. Ce genre d’enjeu nous dépasse mais je suis évidement déçu que les spectateurs ne puissent découvrir le film en salle, sur grand écran. D'un autre côté, en terme d’audience, c’est un vrai plus.



On vous a vu récemment dans « La Veuve Saverini » de Loïc Gaillard. Vous avez d’autres projets ? Comment vivez-vous cette période ?

Oui, mon travail est forcément impacté par la crise sanitaire. Plus que le cinéma, ce sont mes projets de théâtre qui ont été repoussé, comme Sintinelli de Laurent Simonpoli et Carmini de Patrizia Gattaceca, deux programmes décalés à la rentrée pour cause de COVID19. Côté cinéma, j’ai aussi joué dans le long métrage Les Comètes de Pascal Tagnati mais là encore, pas mal d’incertitude sur la sortie. La période est vraiment compliquée…