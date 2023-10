​Au lendemain du derby : L’ACA enchaîne, le Sporting inquiète

« Nous savions que cela allait être un match fermé. Nous avons su faire preuve d’intelligence et être patients pour trouver la faille. En 2e mi-temps, nous sommes heureux d’avoir marqué ce premier but qui nous a fait du bien. On a été réalistes. Ce succès est important pour le groupe. Nous avons aussi été costauds défensivement. Il y a un groupe sérieux qui travaille et cette victoire est une belle récompense pour l'ensemble du club ». Buteur à l’heure de jeu, Yacine Bammou a résumé l’état d’esprit qui anime les joueurs depuis l’ACA depuis trois rencontres maintenant.

Après la gifle encaissée à Guingamp (3-0), Olivier Pantaloni avait réuni tous ses joueurs pour un discours musclé afin de remobiliser toutes ses forces vives. Depuis, l’ACA e enchaîné deux victoires à domicile, hier lors du derby (2-0) et la semaine dernière face au Paris FC (2-1). Entre-temps, les Ajacciens avaient même ramené un bon match nul d’Amiens (0-0), retrouvant ainsi leur solidité défensive, qui faisait la marque de fabrique du club, il y a deux saisons de cela en Ligue 2.

Le coach ajaccien a dû faire faire face à la méforme de quelques joueurs et n’a pas hésité à procéder à des choix forts, notamment en mettant sur le banc Vincent Marchetti, le capitaine historique du club, ou en relançant Cédric Avinel à la place d’un Clément Vidal, un peu trop tendre sur les derniers matchs. Olivier Pantaloni a également mis sur pied un nouveau système de jeu en 4-3-3, au lieu de son traditionnel 4-4-2, suite à la perte de Cyrille Bayala. Ils ont également trouvé en Maxime Chanot, un véritable patron en défense centrale et en Tim Jabol-Folcarelli, un milieu de terrain rayonnant, au volume de jeu de plus en plus important depuis quelques matchs déjà.

Pour le plus grand plaisir de leur entraîneur, qui fait bien fou au moral du club acéiste après un début de saison cahin-caha : : "On a pris ce match par le bon bout. On savait comment ils allaient évoluer. Il fallait être présent et rester attentif. Dans des matchs comme ça, c'est fermé au départ, mais il ne faut pas s'affoler, attendre le bon moment et frapper quand on le peut. Il a fallu une remobilisation, beaucoup d'entretiens avec les joueurs, car il fallait faire plus sur le terrain, avoue-t-il. Il faut y aller progressivement, que tout le monde revienne à son niveau. J'espère que ce match va véritablement lancer notre saison. On l'a fait pour les supporters. On est fier de leur offrir cette victoire. Cela faisait longtemps que l'on ne leur avait pas donné une telle émotion dans un derby", résumait Olivier Pantaloni.

Grâce à cette victoire, l’ACA remonte à la 10e place avant de se rendre samedi dans le Chaudron pour défier des Verts, qui restent eux sur trois victoires consécutives.

Le visage abattu de Régis Brouard en conférence de presse, après la rencontre, en disait en revanche long sur la déception du coach bastiais. Un entraîneur, déçu certes, mais loin d’être résigné : « On a bien vu que tout le monde était concerné, il y a beaucoup d’application et de respect des consignes. Après il ne faut pas le nier, on a des manques aujourd’hui. Des manques sur la réflexion sur le jeu, des manques sur les mouvements, on manque de poids sur certains duels, on n’est pas capables d’en affronter certains à cause d’un manque de force. Vous faites l’addition de tout ça et vous vous retrouvez dans une situation difficile pour l’équipe, malgré notre volonté de bien faire. Quand vous êtes dans une position comme celle-ci, avec quatre défaites, il doit manquer beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, on va être confrontés à un dilemme auquel on ne s’attendait pas, entre le manque de confiance, de résultats, les doutes… On va rencontrer toutes les choses qu’on n’aime pas dans le foot. La résignation ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je me suis beaucoup investi depuis deux ans dans ce club et je continue à beaucoup m’investir. Il n’y a pas de résignation chez moi, il va falloir affronter ces moments difficiles, il y a un match dans cinq jours qu’il va falloir gagner absolument contre Annecy, tout simplement. »

Après la lourde défaite concédée à Furiani mardi face à Pau (1-4), et les deux autres à Angers (0-2) et contre Laval à domicile (0-3), l’entraîneur bastiais avait opté pour un système ultra-défensif en 5-4-1 avec le seul Facinet Conte en pointe. Si les Bastiais n’ont pu se montrer dangereux en première mi-temps, ils avaient néanmoins réussi à contenir les assauts ajacciens avant que les tuiles ne s’amoncellent une nouvelle fois. Avec d’abord, la perte de Florian Bohnert sur un contact anodin, mais qui provoqua sa sortie à la suite d’une torsion au niveau de la cheville et surtout avec le carton rouge direct, distribué à Tavares, pour un pied haut sur Youssouf. "C’était une soirée très difficile. La blessure rapide de Flo (Bonhert) et ce carton rouge (de Tavares). Vous revoyez la vidéo, ça paraît très sévère, mais l'arbitre avait l'air d'être sûr de lui... Je trouve ça très sévère. On avait fait une première mi-temps assez cohérente malgré quelques difficultés. Malheureusement, la blessure et ce carton rouge juste avant la mi-temps modifient beaucoup de choses. Vous êtes obligé de changer l'organisation, tout ce que vous avez travaillé dans la semaine, vous êtes obligé de rectifier et de tenter des choses. On savait très bien qu'on allait subir en début de deuxième mi-temps. Et on a pris ce but sur ce centre où on n’attaque pas le ballon. Il y a plein de petites erreurs. Même sur le carton rouge, on est sur une situation de touche pour nous, et on se met en difficulté sur la touche… ».

Outre tous ces coups du sort, le Sporting semble quand même cruellement manquer d’un véritable finisseur. Si Facinet Conte semble être un diamant brut, qu’il faudra façonner, et si Santelli suspendu hier et encore pendant deux matchs n’a jamais déçu, il est clair que la perte d’un joueur de la trempe de Franck Magri n’a pas été compensée. D’autre part la grave blessure de Dumé Guidi en début de saison aurait sans doute nécessité l’arrivée d’un joueur expérimenté en défense centrale pour pallier à son absence. Si Liénard et Maggiotti ne sont pas encore à 100% de ce qu’ils pourraient donner, le milieu de terrain semble tout de même assez fourni avec Ducrocq et Vincent. Après l’affaire du voyage en jet privé à 15 000 €, la défaite lors du derby, et la très mauvaise série en cours, les recruteurs bastiais vont sûrement devoir s’activer pour calmer le courroux de leurs supporters, qui attendent avec impatience la réception d’Annecy samedi à Furiani. Régis Brouard leur a d’ailleurs fait passer un message après la défaite face à l’ACA : « Restez avec nous, restez bien présents. Venez nous encourager au stade. Je sais que tout le monde est déçu, que tout le monde était devant son écran ce soir. Il y a tout un tas de personnes qui étaient à notre soutien. Venez nombreux au stade nous encourager samedi s'il vous plaît ». L’appel sera-t-il entendu ? Réponse samedi.