​Ajaccio : lancement d’un dispositif de lutte contre le harcèlement scolaire chez les plus jeunes

Près de 150 enfants, issus des quatre centres aérés de la Ville d’Ajaccio, étaient ainsi présents lors de ce lancement officiel et ont attendu bruyamment, mais, dans la bonne humeur, la venue de quatre oursons, présentés comme les mascottes de ce programme et qui symbolisent les valeurs du projet à savoir le respect, la bienveillance, la tolérance, et le courage. « Il sera le témoin privilégié des conversations collectives, comme un doudou collectif dont les enfants devront prendre soin tout au long de l’année. Grâce à des plaques de photo langage, les enfants vont rencontrer des situations problématiques, vont pouvoir s’exprimer et même proposer des solutions » ajoute Danielle Ottaviani-Joly, directrice des accueils de loisirs de la Ville d’Ajaccio ajoute : « Grâce à des plaques de photos-langage, les enfants vont rencontrer des situations problématiques, vont pouvoir s’exprimer et même proposer des solutions, explique Danielle Ottaviani-Joly, directrice des accueils de loisirs de la Ville d’Ajaccio. « Le harcèlement et la malveillance sont un véritable fléau qu’il faut combattre. Ce programme va permettre d’atténuer ces phénomènes », ajoute-t-elle.

Ainsi, tout au long de l’année, les animateurs des Accueils de Loisirs maternels de la Ville d’Ajaccio, formés au dispositif, proposeront des ateliers à l’aide d’outils de communication et de réflexion, afin d’améliorer les relations entre les enfants et de développer l’empathie et la maîtrise des émotions chez les tout petits. Ce dispositif a été financé à hauteur de 2300 euros, dont 1400 euros par la Cité éducative et l’achat de 3 mallettes de 300 euros par la direction des ALSH et la Ville d’Ajaccio, très impliquée, comme l’explique Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe aux affaires scolaires : « C’est important pour la Ville de s’investir de la sorte, car nous avons vu jusqu’où peut mener le harcèlement, notamment à l’adolescence. Il faut sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, le respect s’apprend très tôt, tout comme l’éducation au sein de la famille ». À l’origine développé par la « Fondation Mary » et « Save the Children Denmark », ce programme anti-harcèlement est géré, en France, par la seule Ligue de l’enseignement qui en a obtenu les droits et a transposé cet outil pour les écoles publiques françaises.