Zonza - Au rendez-vous du milieu associatif

Un Forum des Associations qui a élu domicile depuis 10 heures et jusqu’à 17 heures au stade Gaby Muzy et au gymnase situé à proximité. Une journée dont le coup d'envoi officiel a été donné par le premier adjoint de la commune Christian Marchi et l’adjointe aux sports Christelle Prietto . L'occasion pour le public intergénérationnel qui a pu découvrir au fil de la vingtaine de stands établis dans l'enceinte sportive une palette très diversifiée allant des activités dispensées dans le cadre de la MJC Casa pà Tutti de l'espace culturel de la Commune bien être, danse, théâtre, musique et des ateliers divers, sans oublier le sport, jusqu'au tir à l'arc en passant par le Rugby, le football, le basket , le beach volley, les arts martiaux la boxe et le triathlon.Un Forum des Associations marquée par de nombreuses démonstrations qui ont jalonné cette journée.



L’importance de conjuguer sport et culture



Pour le premier adjoint Christian Marchi il est important de soutenir le tissu associatif dans son ensemble en jouant la carte de la complémentarité : « la commune de Zonza Santa Lucie soutient de manière évidente les associations non seulement au travers de l’octroie de subventions mais aussi par la mise à disposition d’installations. Il est important pour nous d’insister sur la complémentarité entre sport et culture et c’est ce que met en avant le Forum des associations qui se déroule aujourd’hui. Une journée qui met en avant le dynamisme d’un territoire au travers de la richesse et de la diversité des pratiques.