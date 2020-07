Zéro déchets : le Syvadec relance le compostage avec 80 distributions gratuites de composteurs

Maria Bettina Colonna le Mercredi 22 Juillet 2020 à 13:06

En juillet et août, le SYVADEC organise 80 distributions gratuites de composteurs de jardin et de balcon dans toute la Corse pour encourager la pratique du compostage, un geste simple qui permet à la fois de réduire ses déchets et de les recycler sur place.

