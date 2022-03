Yvan Colonna : les députés prévoient d'auditionner des cadres de la pénitentiaire

« Les auditions porteront notamment sur les conditions de surveillance et la situation pénitentiaire d'Yvan Colonna, ainsi que sur le parcours de détention de son agresseur, Franck Elong Abe », a écrit la commission des Lois de l'Assemblée nationale dans un communiqué.

Elles sont d'ores et déjà programmées dès la semaine prochaine les auditions du directeur de l'administration pénitentiaire, Laurent Ridel, ainsi que l'actuel et l'ancien directeur de la Maison centrale d'Arles. « D'autres auditions pourront suivre », a précisé la commission des Lois présidée par Yaël Braun-Pivet (LREM).



Emotion et colère en Corse

La tentative d'assassinat dont a été victime Yvan Colonna le 2 mars à la centrale d'Arles, par un co-détenu radicalisé et condamné pour des faits de terrorisme, a suscité une vague d'émotion et de colère en Corse. Le président du conseil exécutif corse, Gilles Simeoni, a demandé, avec la présidente de l'Assemblée de Corse, la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la violente agression « particulièrement trouble » perpétrée contre Yvan Colonna dans la prison où il purgeait sa peine pour l'assassinat du préfet de Corse Claude Erignac en 1998.

Lors de l'émission Dimanche en politique sur France 3, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) a rappelé qu'une telle commission ne pouvait pas « chevaucher » ou « se substituer à une enquête judiciaire ». Mais « si c'est nécessaire, l'Assemblée nationale, dès qu'elle reprendra ses travaux, c'est-à-dire au mois de juin », pourra « décider de créer une commission d'enquête», a-t-il déclaré.



« Nous prenons acte avec un début de satisfaction de ces auditions », a commenté auprès de l'AFP le député nationaliste corse Jean-Félix Acquaviva (Libertés et Territoires), également membre de la commission des Lois. « Mais nous souhaitons avec des députés d'autres groupes parlementaires que l'ensemble des protagonistes administratifs mais aussi politiques puissent être conviés à ces auditions», a-t-il ajouté.



Il s'agit selon Jean-Félix Acquaviva « de dérouler les faits mais aussi leur genèse qui est le refus obstiné de lever le statut de DPS (détenu particulièrement surveillé) ».



Des députés de tous bords ont depuis plusieurs semaines activement milité pour la levée de ce statut et le rapprochement en Corse des trois détenus condamnés dans l'affaire de l'assassinat du préfet Erignac.