Yvan Colonna : le message de Mgr François Bustillo, évêque de l'Eglise de Corse

À mes frères de Corse en ces jours troublés,



1. Un drame

Un homme, Yvan Colonna, a été brutalement agressé dans la prison d’Arles. Cet acte a créé de la colère, des tensions et l’incompréhension. Notre prière et notre compassion vont vers lui et sa famille. L’Église de Corse est présente aux événements douloureux qui affectent notre île.



2. Une conviction

L’esprit de vengeance et de violence engendre la barbarie. Le chemin qui va de la tentation fratricide à la fraternité est possible. L’Eglise enseigne que sans justice, point de paix, et sans pardon, point de justice.



3. Un désir

Face à la crispation sociale nous croyons au devoir et au pouvoir du dialogue pour réparer la confiance et réconcilier les citoyens. La voie de la force est mortifère, celle de la rencontre et du respect fortifie la liberté et la démocratie. Nous souhaitons de tout cœur que la prophétie d’Isaïe se réalise : "Fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante" (cf. Is 58,9).