Yvan Colonna : incidents à Bastia entre lycéens et forces de l'ordre

Pierre-Manuel Pescetti le Lundi 7 Mars 2022 à 16:45

Le mouvement est parti du lycée maritime de Bastia vers 13 heures de ce lundi 7 mars, une poignée d'élèves, après une tentative infructueuse de blocage de leur établissement se dirigent vers les autres lycées bastiais.

Vers 13h30, des dizaines de lycéens venus de tout Bastia se rassemblent devant la préfecture.

Un feu est allumé devant les grilles mais vers 15h les premiers incidents éclatent.



Les manifestants ramènent des conteneurs de verre, les vident et arrosent les forces de l'ordre en poste à l'intérieur. Elles ripostent à coup de gaz lacrymogènes et de grenades de desencerclement. Elles s'avancent pour éteindre le brasier mais sont prises directement à partie.



Par un jeu de chassé croisé, les lycéens reculent, se réapprovisionnent et repartent à la charge.



À 16h45, la situation est toujours tendue et des centaines de lycéens sont toujours sur place, courant entre les fumées de lacrymogènes restantes.