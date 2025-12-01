Yannick Scalzotto officiellement installé dans ses fonctions de sous-préfet de Calvi

Nommé le 20 novembre dernier, Yannick Scalzotto, nouveau sous-préfet de l’arrondissement de Calvi, a été officiellement accueilli ce vendredi lors d’une cérémonie républicaine au pied du monument aux morts. La prise de fonctions s’est déroulée en présence des élus de Balagne, du chef de corps du 2ᵉ REP, Raphaël Oudot de Dainville, et de la capitaine de la compagnie de gendarmerie de Calvi, Emmanuelle Vaz de Matos.
Le représentant de l’État a remonté le boulevard aux côtés du maire de Calvi, Ange Santini, avant de saluer les élus des communes voisines et les acteurs institutionnels présents. Cette séquence protocolaire marque le début effectif de son mandat dans l’arrondissement.
Un parcours professionnel entre audiovisuel et administration
Âgé de 50 ans, Yannick Scalzotto affiche un parcours atypique. Avant d’intégrer la haute fonction publique, il a travaillé dans les secteurs de la production et de la distribution cinématographique. Il a ensuite rejoint l’administration après avoir passé les concours de la fonction publique, dans une démarche de diversification de ses compétences.
Ancien directeur des ressources humaines du département du Val-de-Marne, il souligne l’intérêt et la diversité des fonctions de sous-préfet, au contact direct des territoires et de leurs enjeux.
Une première expérience en Corse dès 2012
S’il découvre Calvi, Yannick Scalzotto n’est pas totalement étranger à la Corse. Il a déjà exercé sur l’île en 2012, dans le cadre d’un stage de quatre mois auprès du préfet Strzoda à Ajaccio. Une expérience qui lui a permis de se familiariser avec le fonctionnement des collectivités et des services de l’État insulaires.
Priorité aux rencontres avec les acteurs locaux
Dans les premières semaines de sa prise de poste, le sous-préfet entend privilégier les échanges avec les acteurs du territoire. Des visites de courtoisie sont prévues avec les élus, les parlementaires, les chefs d’entreprise et les responsables associatifs. Objectif : établir un premier diagnostic du territoire et identifier les dossiers prioritaires.
Selon lui, ces rencontres permettront de définir les projets à accompagner et les actions à conduire dans les mois à venir.
Une installation conclue à la sous-préfecture
La cérémonie s’est conclue par un pot d’accueil dans les salons de la sous-préfecture de Calvi, en présence des élus, des autorités civiles et militaires, des partenaires institutionnels et des agents de l’État.
Yannick Scalzotto entame ainsi son mandat dans un arrondissement marqué à la fois par les enjeux touristiques, les réalités des communes rurales et les problématiques de développement territorial.
