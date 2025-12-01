Yannick Scalzotto, un parcours atypique avant sa nomination à Calvi

Originaire de Castres, dans le Tarn, Yannick Scalzotto a grandi dans un milieu modeste et son adolescence a été partagée entre le lycée, la caméra amateur et un engagement déterminé dans le karaté : « Il fallait que je devienne ceinture noire », dit-il à propos de cette période.



Une première vie dans le cinéma et les attractions

Au tournant des années 1990, il trouve un job d’été comme opérateur au cinéma Le Lido de Castres. Rapidement repéré, il évolue au sein du groupe CGR : à 21 ans, il devient directeur adjoint d’un cinéma d’Angoulême, puis directeur d’un petit complexe à Châtellerault entre 1999 et 2005.

À 30 ans, il change de cap et rejoint le groupe Véolia, pour prendre la tête du pôle attractions du parc du Futuroscope. Trois années durant lesquelles il découvre la gestion d’entreprise et le management d’équipes.





Le basculement vers la haute fonction publique

Sentant l’envie d’un rôle plus institutionnel, il se lance dans la préparation du concours pour les grands corps de la fonction publique : après plusieurs essais, il est admis à l’Institut national des études territoriales (INET). où après avoir réussi le concours il a été affecté en Corse pour un stage.

Il occupe ensuite des postes dans les ressources humaines au sein du conseil départemental du Val-de-Marne. Avant sa nomination à Belley, il était sous-préfet à la relance pour le secteur de la Bretagne nord (Quimper, Morlaix, Lannion).



Une posture singulière

Yannick Scalzotto ne se présente pas comme un bureaucrate classique : il revendique son parcours non linéaire - « J’ai un parcours très diversifié » - et met en avant sa conviction que l’efficacité vient aussi de l’expérience du secteur privé.

Il montre un intérêt concret pour les terrains : il s’est impliqué sur des dossiers de relance économique, des friches industrielles, ou encore des événements publics, notamment lors de la commémoration de la rafle d’Izieu à Belley.





Un engagement « à deux casquettes »

Au-delà de ses fonctions administratives, il est aussi réserviste spécialisé-commandant à la Brigade de sapeurs‑pompiers de Paris (BSPP), un engagement qui donne une dimension personnelle à son profil.

Le nouveau sous-préfet de Calvi incarne véritablement un parcours où les transitions sont nombreuses - cinema, attractions, secteur public, sécurité civile - mais toutes convergent vers une même ambition : dépasser les cadres pour faire bouger les lignes.