Yannick Cahuzac s'engage dans la prévention contre les incendies en Corse

« On a tous une responsabilité individuelle là-dessus pour faire attention » explique Yannick Cahuzac dans cette vidéo. L’objectif ? « C’est vraiment essayer de sensibiliser un maximum de personnes ». Car chaque année, ce sont 34 kilomètres carrés de terres qui partent en fumée. Les causes de ces incendies peuvent être naturelles, accidentelles, mais aussi, criminelles, comme le rappelle la vidéo.



Néanmoins, certaines de ces catastrophes pourraient être évitées. C’est pourquoi différentes consignes de sécurité sont inscrites au dos des cartes diffusées. Une initiative saluée par les sapeurs-pompiers, qui profitent eux-aussi de la distribution des cartes pour inciter à la prudence : « Pas de mégots par terre, pas de feux de camp. Et si vous êtes témoin d’un incendie, composez le 18 ou 112 ».



Grâce à cette opération, Yannick Cahuzac espère préserver une nature à l’équilibre fragile. « On a eu la chance de pouvoir grandir dans cet environnement et on a envie que ça dure, que nos générations futures puissent en profiter comme on a pu en profiter et que nos enfants continuent de rêver quand ils sont en Corse et dans cette nature magnifique » conclut-il.