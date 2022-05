Yannick Cahuzac raccroche les crampons : "vi ringraziu per tuttu"

Et comme toujours Yannick va droit au but. "Dans un monde où le foot a beaucoup évolué, je me suis toujours considéré comme un joueur de club. C'est pourquoi je souhaite remercier ceux qui ont jalonné ma carrière : le Gazélec de mes 4 ans à mes 15 ans. Le Sporting forcément, mon club de toujours dont j'ai eu l'honneur de porter le maillot entre 15 et 32 ans. Le TFC qui a donné un nouvel élan à ma vie de footballeur, et enfin le Racing dont je suis tombé amoureux " écrit-il notamment

Remerciés aussi tous ses coachs, ses coéquipiers et naturellement sa famille "qui a constitué le socle solide de mon parcours".



Les supporters ne sont pas oubliés. Les arbitres non plus. Le message est ici plus virulent. "Je m'apprête à ranger les crampons dans les cartons, et de ce fait soulager ceux des arbitres. J'ai hérité d'une réputation de joueur rugueux motivée par de nombreuses expulsions. Les personnes qui vont au-delà de cette image savent que j'ai parfois joué avec mes tripes mais toujours avec mon coeur. En étant continuellement animé par un seul objectif faire gagner mon équipe. "

Et pan pour tous ceux qui n'ont faire que mettre en avant l'image négative de Yannick qui dans la vie de tous les jours est la gentillesse faite homme.

Et pour finir une petite phrase en Corse qui résume assez bien l'état d'esprit de ce joueur que le Sporting et Bastia n'oublieront pas de sitôt :"Vi ringraziu per tuttu"