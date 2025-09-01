Yann Castlan, Isabelle Palenc et Marie-France Graziani à la Galerie Noir et Blanc

Yann Castlan est un artiste plasticien qui s’est découvert à Ajaccio. « J’ai investi dans l’univers fascinant de l'imprimerie lors de ma collaboration avec l'imprimerie Siciliano et l’hebdomadaire Le Journal de la Corse » indique-t-il. « Les plaques offset ont captivé mon attention par leur plasticité et leur potentiel artistique unique chargé d'histoire. Leur texture, leur flexibilité et leur capacité à capturer la lumière m'ont immédiatement séduit. J'ai alors exploré différentes techniques de découpe, de taille, d'agencement et de composition, et donné naissance à des sculptures graphiques invitant le regardeur à un voyage. En déconstruisant et recomposant les fragments d'informations, j'ai expérimenté un art où chacun peut réinterpréter l'information ». Aussi, les œuvres de Yann Castlan se caractérisent-elles par une recherche constante de la ligne et de la lumière, et par l'influence de Pierre Soulages. « Chacune d’elle est un fragment de ma vie et de mon évolution artistique » souligne-t-il.
Isabelle Palenc est artiste-peintre. « Elle se situe en marge des sentiers battus et des gestuelles de l’abstraction lyrique d’une part, de la parcimonie des minimalistes d’autre part » nous la présente Michèle Destarac, artiste autodidacte dont les œuvres figurent dans plusieurs collections publiques: Musée National d'Art Moderne / Centre Georges Pompidou (Paris), Musée de la ville de Vitry-sur Marne, Burden Collection & Carter Burden Collection (New York), Art Gallery & Technic University of Trondheim (Norvège)... « Isabelle Palenc met en scène avec une grâce singulière, une touche subtile, délicate, unique. Sa palette, tout en demi teintes, est déclinée au gré d’un pinceau dont l’agilité surprend. Pêle-mêle, telles un essaim de papillons, les touches investissent peu à peu la toile de leurs vibrations, créant un chaos que vient tout à coup maîtriser le geste radical de l’artiste. Isabelle Palenc nous présente une œuvre dépourvue d’ostentation, tout en nuances, où notre regard se perd à loisir » détaille Michèle Destarac
Marie-France Graziani expose quant à elle, de très jolis bronzes. Sociétaire du Salon des Indépendants au Grand Palais, Marie-France Graziani dessine et peint depuis son enfance. Après s’être perfectionnée dans différents ateliers, elle s’est tout naturellement orientée vers la sculpture et la terre est devenue son moyen d’expression :
« Modeler est un plaisir, un besoin viscéral » déclare-t-elle. « Faire jaillir des mouvements, la sensualité des corps, des attitudes ou des expressions, me guide et me fascine …j’ai l’impression de donner la vie ».
Dans ses œuvres figuratives d’animaux , l’artiste soigne scrupuleusement les détails, soucieuse du respect de l’anatomie. Lorsqu’elle veut exprimer une idée, un mouvement, elle laisse aller son imagination à travers des formes plus épurées, voire minimalistes. «Je ne veux pas que les détails polluent ce que je veux exprimer » explique-t-elle.
La Galerie Noir et Blanc présente aussi et toujours l’exposition permanente de la Collection UMANI et les œuvres des Denis Chetboune Frets Patrice Graziani Patrice Renard Anto Tomasini Beatrice Casanova Christopher Elliot Eda Fanfan Salvini Ioanna
Jeannine Battesti Michel Rinaldi Monyke Mine-Lamarre Myriam Schmit
Nicole Ciosi Pascal Agostini I Muvrini Album ( création de Fabrice Gilod)
Pierre Golisano (Arthur) Pierre Pardon Victor Lorenzi Sylvie Guerra
Jean-Pierre Giovannangeli Nicole Simon-Serramondi Corinne Burkard-Redolfi Christopher Elliot Fabrice Gilod Stephane Castelli
Dominic Groebner Marie de Guise.
*Galerie Noir et Blanc – Place du Marché – Bastia
Horaires
Mardi : 14H30 - 19H
Mercredi et jeudi : 11h-13h et 14h30-18h
Vendredi et samedi : 11h-13h et 14h30-19h
Dimanche : 11h – 13h
Fermé le lundi
