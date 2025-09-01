Yann Castlan, Isabelle Palenc et Marie-France Graziani à la Galerie Noir et Blanc

Yann Castlan est un artiste plasticien qui s’est découvert à Ajaccio. « J’ai investi dans l’univers fascinant de l'imprimerie lors de ma collaboration avec l'imprimerie Siciliano et l’hebdomadaire Le Journal de la Corse » indique-t-il. « Les plaques offset ont captivé mon attention par leur plasticité et leur potentiel artistique unique chargé d'histoire. Leur texture, leur flexibilité et leur capacité à capturer la lumière m'ont immédiatement séduit. J'ai alors exploré différentes techniques de découpe, de taille, d'agencement et de composition, et donné naissance à des sculptures graphiques invitant le regardeur à un voyage. En déconstruisant et recomposant les fragments d'informations, j'ai expérimenté un art où chacun peut réinterpréter l'information ». Aussi, les œuvres de Yann Castlan se caractérisent-elles par une recherche constante de la ligne et de la lumière, et par l'influence de Pierre Soulages. « Chacune d’elle est un fragment de ma vie et de mon évolution artistique » souligne-t-il.





Isabelle Palenc est artiste-peintre. « Elle se situe en marge des sentiers battus et des gestuelles de l’abstraction lyrique d’une part, de la parcimonie des minimalistes d’autre part » nous la présente Michèle Destarac, artiste autodidacte dont les œuvres figurent dans plusieurs collections publiques: Musée National d'Art Moderne / Centre Georges Pompidou (Paris), Musée de la ville de Vitry-sur Marne, Burden Collection & Carter Burden Collection (New York), Art Gallery & Technic University of Trondheim (Norvège)... « Isabelle Palenc met en scène avec une grâce singulière, une touche subtile, délicate, unique. Sa palette, tout en demi teintes, est déclinée au gré d’un pinceau dont l’agilité surprend. Pêle-mêle, telles un essaim de papillons, les touches investissent peu à peu la toile de leurs vibrations, créant un chaos que vient tout à coup maîtriser le geste radical de l’artiste. Isabelle Palenc nous présente une œuvre dépourvue d’ostentation, tout en nuances, où notre regard se perd à loisir » détaille Michèle Destarac





Marie-France Graziani expose quant à elle, de très jolis bronzes. Sociétaire du Salon des Indépendants au Grand Palais, Marie-France Graziani dessine et peint depuis son enfance. Après s’être perfectionnée dans différents ateliers, elle s’est tout naturellement orientée vers la sculpture et la terre est devenue son moyen d’expression :

« Modeler est un plaisir, un besoin viscéral » déclare-t-elle. « Faire jaillir des mouvements, la sensualité des corps, des attitudes ou des expressions, me guide et me fascine …j’ai l’impression de donner la vie ».

Dans ses œuvres figuratives d’animaux , l’artiste soigne scrupuleusement les détails, soucieuse du respect de l’anatomie. Lorsqu’elle veut exprimer une idée, un mouvement, elle laisse aller son imagination à travers des formes plus épurées, voire minimalistes. «Je ne veux pas que les détails polluent ce que je veux exprimer » explique-t-elle.