Xavier Czerwinski nouveau secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud

Ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, Xavier Czerwinski débute son parcours au sein du ministère de l’Agriculture. S’en suivra un petit tour de France avec différents postes occupés au sein du ministère de l’Intérieur. Il occupait il y a quelques jours encore le poste de directeur général adjoint des services du conseil régional de Nouvelle Aquitaine en charge de l’aménagement du territoire et de l’attractivité régionale. Un passage de plus de quatre ans au sein d’une collectivité duquel il retient le fait "d'être dans l’action et de produire de l’action publique avec les élus. C'est ce que je vais rechercher pour mettre à profit cette expérience dans un autre registre aujourd’hui".

​

Depuis le 13 novembre il est officiellement secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud. "C’est une forme de curiosité intellectuelle et d’appétence pour quelque chose de nouveau qui m’ont mené ici, explique Xavier Czerwinski. J’arrive avec beaucoup d’humilité et avec la volonté d’apprendre, d’écouter et de grandir avec le territoire et ses acteurs. C’est également l’actualité qui m’intéresse ici avec notamment les derniers déplacements du président de la République en lien avec un enjeu important pour la Corse, pour la France et peut-être demain pour une autre région".



Proximité

Le nouveau secrétaire général, qui a pour état d’esprit d’apporter le meilleur de soi-même pour l’intérêt général, apprécie ce métier de "proximité avec les décideurs et acteurs locaux" afin de faire en sorte que les projets du territoire puissent aboutir au mieux. Il devrait dans les prochains jours rencontrer les élus de la Collectivité de Corse.

Parmi les sujets importants, Xavier Czerwinski prévoit de se rendre rapidement auprès des communes sinistrées par les dernières intempéries. "Il y a des sujets, à la fois conjoncturels et structurels, sur lesquels monsieur le préfet souhaite que je porte un regard d’ingénieur comme par exemple autour de la concession sur l’alimentation et la desserte en énergie notamment autour du gaz qui est un dossier ancien sur lequel il y a collectivement une très forte attente" reprend le sous-préfet d’Ajaccio qui aime être, le plus possible, sur le terrain et en déplacement afin d’être au contact des réalités du territoire sur lequel il vient vivre en famille.



Le nouveau secrétaire général s'est présenté à la presse ce lundi après-midi, après avoir officiellement pris ses fonctions et effectué un dépôt de gerbe au monument aux morts de la place Campinchi. Cette journée a été l'occasion de rencontrer le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, ainsi que d’autres acteurs de la ville d’Ajaccio comme le Cardinal, le colonel de gendarmerie, la présidente de la Chambre de commerce.